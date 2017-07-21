Kapital Bank открыл в Гяндже Центр электронных услуг 24/7

Азербайджанский "Kapital Bank" в рамках проекта оптимизации филиальной сети, открыл новый Центр Электронных услуг 24/7 на основе филиала Гянджа, отмечается в сообщении банка.

Гянджа стал первым регионом, где открылся новый центр. В новом центре круглосуточно можно посредством терминалов произвести коммунальные и банковские оплаты, через банкоматы получить средства по срочным денежным переводам, обналичить деньги или пополнить карточный счет.

"Следует отметить, что в рамках проекта трансформации филиальной сети, в 2017 году банк открыл новое филиалы Браво и Наримановский Карточный Центр, отделение Бузовна, Демирйол, Локбатан и ASAN Масаллы, также обновил офис филиалов Ази Асланова, Губадлы и Гейчай. Целью оптимизации филиалов является предоставление клиентам более качественного и комфортного обслуживания. В текущем году планируется завершить ремонтные работы еще в нескольких городских и региональных филиалах согласно новой концепции, также открытие новых отделений", - отмечается в сообщении.

Kapital Bank оказывает услуги в 92 филиалах и 7 отделениях

«Kapital Bank» является старейшим банком в Азербайджане (действует более 140 лет) и в настоящее входит в тройку ведущих банков республики. Акционерами банка являются PASHA Holding (99,87%) и физические лица (0,13%).

А.Азизов