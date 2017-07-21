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Дальнее зарубежье 21.07.2017 14:15

В Москве воспримут размещение американских комплексов "Пэтриот" в Литве как дополнительную угрозу безопасности

Размещение на постоянной основе в Литве американских зенитных ракетных комплексов "Пэтриот" угрожает безопасности России, заявили в пятницу в посольстве РФ в Вильнюсе.

"Запугивая население страны "агрессивным Кремлем", официальный Вильнюс, судя по всему, готов был бы предоставить территорию Литвы, причем на постоянной и долгосрочной основе, для иностранных вооружений и войск, что потенциально может нанести вред России и создать, как говорится, чужими руками дополнительную угрозу ее безопасности", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе российской дипмиссии.

Накануне президент Литвы Даля Грибаускайте заявила о том, что считает целесообразным размещением упомянутых систем в Балтийском регионе для сдерживания России.

"Такой незатейливый курс, убеждены, не отвечает интересам этой прибалтийской страны", - отметили в посольстве РФ.

Вместе с тем, в посольстве РФ отметили, что подобные заявления президента Литвы, "честно говоря, не удивляют".

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Тэги: РОССИЯ, ЛИТВА, , РЕАКЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]