Размещение на постоянной основе в Литве американских зенитных ракетных комплексов "Пэтриот" угрожает безопасности России, заявили в пятницу в посольстве РФ в Вильнюсе.



"Запугивая население страны "агрессивным Кремлем", официальный Вильнюс, судя по всему, готов был бы предоставить территорию Литвы, причем на постоянной и долгосрочной основе, для иностранных вооружений и войск, что потенциально может нанести вред России и создать, как говорится, чужими руками дополнительную угрозу ее безопасности", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе российской дипмиссии.



Накануне президент Литвы Даля Грибаускайте заявила о том, что считает целесообразным размещением упомянутых систем в Балтийском регионе для сдерживания России.



"Такой незатейливый курс, убеждены, не отвечает интересам этой прибалтийской страны", - отметили в посольстве РФ.



Вместе с тем, в посольстве РФ отметили, что подобные заявления президента Литвы, "честно говоря, не удивляют".