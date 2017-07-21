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Дальнее зарубежье 21.07.2017 14:10

Власти США запретят гражданам посещать КНДР - СМИ

Власти США намерены запретить американским гражданам путешествовать в Северную Корею, сообщила в пятницу британская телерадиокорпорация Би-би-си со ссылкой на туристические агентства Koryo Tours и Young Pioneer Tours.

Согласно их данным, запрет будет объявлен 27 июля и вступит в силу 30 дней спустя.

В сообщении Би-би-си отмечается, что именно Young Pioneer Tours отправила в КНДР американского студента Отто Вомбиера, который был арестован по обвинениям в попытке "подорвать единство корейского народа" и приговорен к 15 годам заключения северокорейскими властями. Позднее студент был освобожден и в состоянии комы отправлен назад в США, где скончался через несколько дней.

Администрация США пока не прокомментировала эти сообщения.

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Тэги: США, ТУРИСТЫ, СЕВКОРЕЯ, ЗАПРЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]