В ЕС выразили недовольство изменениями в избирательной системе Молдавии

Голосование в парламенте Молдавии за внесение изменений в избирательную систему противоречит недавним рекомендациям Венецианской комиссии и БДИПЧ ОБСЕ, заявили в Евросоюзе.
"Хотя выбор избирательной системы является суверенным решением государства, ЕС твердо убежден в том, что любое изменение избирательной системы должно укреплять демократию, основываться на широком консенсусе политических сил и следовать подлинным консультациям с гражданским обществом и рекомендациям международных партнеров", - говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Федерики Могерини и члена Еврокомиссии по политике соседства Йоханнеса Хана.
"Мы по-прежнему разделяем мнение Венецианской комиссии и Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека о том, что предлагаемые изменения вызывают серьезную озабоченность в отношении эффективной демократии в нынешнем политическом контексте", - говорится в документе, распространенном в пятницу в Брюсселе.
Высокопоставленные представители ЕС заявили, что Евросоюз будет и впредь внимательно следить за развитием событий, касающихся избирательной реформы в Молдавии и ее осуществления. Они напомнили, что ЕС неоднократно подчеркивал необходимость уважения эффективных демократических механизмов, в том числе, многопартийной парламентской системы и верховенства права.
Реализация предпринимаемых изменений "будет оцениваться также в свете обязательств Республики Молдова по соглашению об ассоциации и в качестве члена Совета Европы", подчеркнули Ф.Могерини и Й.Хан.
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