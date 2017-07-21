Летняя школа «Автобус знаний» (“Təhsil avtobusu”) пройдет при поддержке Bakcell

При поддержке компании Bakcell – Первого Оператора Мобильной Связи и Ведущего Провайдера Мобильного Интернета в Азербайджане. с 24 по 31 июля 2017 года, в рамках программы образования «Teach for Azerbaijan», будет проведена летняя школа «Автобус знаний-2017» (“Təhsil avtobusu”), организованная Министерством Образования Азербайджанской Республики совместно с Kapital Bank и компанией ENGİN. Основной целью летней школы является оказание поддержки в карьерном развитии учащихся средних профессионально технических и высших учебных заведений регионов страны, обладающих средними академическими показателями. Благодаря данной программе, учащиеся получат стимул для изменения своих взглядов на жизнь и формирования нового мировоззрения. Участники смогут получить знания и навыки, которые помогут им в поиске и выборе работы, а также научатся использовать информационные технологии для развития своей карьеры. В рамках летней школы, будут организованы занятия и курсы персонального развития по вышеуказанным направлениям, наряду с интеллектуальными соревнованиями.
«Автобус знаний-2017», снабженный высокоскоростным интернетом от Bakcell, поедет по маршруту Баку-Губа-Масаллы-Сабирабад-Гянджа-Мингячевир-Загатала-Исмаиллы-Баку.
Нужно отметить, что «Teach for Azerbaijan», является программой образования нацеленной на обеспечение равных возможностей для качественного образования, в соответствии с Государственной Программой по развитию образования в Азербайджанской Республике.
Напомним, что компания Bakcell, продолжает успешно сотрудничать также и с другими организациями, в рамках своей программы Корпоративной Социальной Ответственности. Так, поддерживая различные проекты, осуществляемые такими организациями как UAFA (Объединенная помощь Азербайджану) и Ассоциация «Детские Деревни SOS – Азербайджан» компания делает все возможное, чтобы привнести положительные перемены в жизни детей, нуждающихся в особой заботе.
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