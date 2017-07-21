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21.07.2017 14:12

Летняя школа «Автобус знаний» (“Təhsil avtobusu”) пройдет при поддержке Bakcell

При поддержке компании Bakcell – Первого Оператора Мобильной Связи и Ведущего Провайдера Мобильного Интернета в Азербайджане. с 24 по 31 июля 2017 года, в рамках программы образования «Teach for Azerbaijan», будет проведена летняя школа «Автобус знаний-2017» (“Təhsil avtobusu”), организованная Министерством Образования Азербайджанской Республики совместно с Kapital Bank и компанией ENGİN. Основной целью летней школы является оказание поддержки в карьерном развитии учащихся средних профессионально технических и высших учебных заведений регионов страны, обладающих средними академическими показателями. Благодаря данной программе, учащиеся получат стимул для изменения своих взглядов на жизнь и формирования нового мировоззрения. Участники смогут получить знания и навыки, которые помогут им в поиске и выборе работы, а также научатся использовать информационные технологии для развития своей карьеры. В рамках летней школы, будут организованы занятия и курсы персонального развития по вышеуказанным направлениям, наряду с интеллектуальными соревнованиями.

«Автобус знаний-2017», снабженный высокоскоростным интернетом от Bakcell, поедет по маршруту Баку-Губа-Масаллы-Сабирабад-Гянджа-Мингячевир-Загатала-Исмаиллы-Баку.

Нужно отметить, что «Teach for Azerbaijan», является программой образования нацеленной на обеспечение равных возможностей для качественного образования, в соответствии с Государственной Программой по развитию образования в Азербайджанской Республике.

Напомним, что компания Bakcell, продолжает успешно сотрудничать также и с другими организациями, в рамках своей программы Корпоративной Социальной Ответственности. Так, поддерживая различные проекты, осуществляемые такими организациями как UAFA (Объединенная помощь Азербайджану) и Ассоциация «Детские Деревни SOS – Азербайджан» компания делает все возможное, чтобы привнести положительные перемены в жизни детей, нуждающихся в особой заботе.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: BAKCELL

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]