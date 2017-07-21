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Происшествия 21.07.2017 15:00

Граждане Азербайджана не пострадали во время землетрясения в Турции и Греции – МИД

Граждане Азербайджана не пострадали в результате произошедшего в Турции и Греции землетрясения, заявил пресс-секретарь МИД Хикмет Гаджиев.

«Не зафиксировано фактов о том, что в результате произошедшего в Турции и Греции землетрясения пострадали граждане Азербайджан», - отмечается в заявлении Х.Гаджиева.

По его словам, МИД поддерживает постоянную связь по данному вопросу с Генконсульством Азербайджана в Стамбуле и посольством республики в Греции.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ТУРЦИЯ, ГРЕЦИЯ, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]