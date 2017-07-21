Граждане Азербайджана не пострадали во время землетрясения в Турции и Греции – МИД

Граждане Азербайджана не пострадали в результате произошедшего в Турции и Греции землетрясения, заявил пресс-секретарь МИД Хикмет Гаджиев.

«Не зафиксировано фактов о том, что в результате произошедшего в Турции и Греции землетрясения пострадали граждане Азербайджан», - отмечается в заявлении Х.Гаджиева.

По его словам, МИД поддерживает постоянную связь по данному вопросу с Генконсульством Азербайджана в Стамбуле и посольством республики в Греции.

Р.Бабаев