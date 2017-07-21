Могилевский областной суд в пятницу вынес приговор банде "черных риэлторов", двое из них приговорены к смертной казни.



"Могилевским областным судом постановлен приговор по уголовному делу так называемых черных риэлторов", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Верховного суда Белоруссии.



Двум фигурантам дела вынесен смертный приговор путем расстрела, еще двум назначено наказание 24 года и 22 года и 1 месяц лишения свободы.



До этого в 2017 году в Беларуси был вынесен один смертный приговор.



По информации Верховного Суда, судебная коллегия по уголовным делам Могилевского областного суда признала Игоря и Татьяну Гершанковых, Семена Бережного и Бориса Колесникова виновными в совершении шести убийств, подготовке к убийствам, мошенничестве, разбое, уничтожении официальных документов, осуществлении предпринимательской деятельности без госрегистрации и ряде других преступлений.



По совокупности преступлений И.Гершанкову и С.Бережному назначена исключительная мера наказания - смертная казнь - расстрел с конфискацией имущества.



Т.Гершанковой по совокупности преступлений назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 24 года с конфискацией имущества, с лишением права заниматься предпринимательской деятельностью сроком на 5 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.



Б.Колесникову по совокупности преступлений назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 22 года 1 месяц с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и денежного штрафа с конфискацией имущества.



По информации Верховного суда, убийства совершались с 2009 по 2015 год, когда в марте 2015 противоправная деятельность обвиняемых была пресечена правоохранительными органами.



Белоруссия остается единственной страной в Европе и на пространстве СНГ, где сохраняется смертная казнь, которая в соответствии с Конституцией применяется как исключительная мера наказания за особо тяжкие преступления.



Приговор суда приводится в исполнение через расстрел.



Родственникам смертников, как правило, не сообщают о расстреле и не предоставляют последнее свидание перед казнью. В соответствии с белорусским законодательством, тела расстрелянных не выдаются родственникам для захоронения, а место их захоронения не сообщается.



В 2016 году в Белоруссии были приведены в исполнение четыре смертных приговора.



Смертную казнь в республике осуждают ЕС, ОБСЕ и ряд международных организаций.