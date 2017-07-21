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Происшествия 21.07.2017 15:15

В Белоруссии двум "черным" риэлторам, виновным в смерти шестерых человек, вынесен смертный приговор

Могилевский областной суд в пятницу вынес приговор банде "черных риэлторов", двое из них приговорены к смертной казни.

"Могилевским областным судом постановлен приговор по уголовному делу так называемых черных риэлторов", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Верховного суда Белоруссии.

Двум фигурантам дела вынесен смертный приговор путем расстрела, еще двум назначено наказание 24 года и 22 года и 1 месяц лишения свободы.

До этого в 2017 году в Беларуси был вынесен один смертный приговор.

По информации Верховного Суда, судебная коллегия по уголовным делам Могилевского областного суда признала Игоря и Татьяну Гершанковых, Семена Бережного и Бориса Колесникова виновными в совершении шести убийств, подготовке к убийствам, мошенничестве, разбое, уничтожении официальных документов, осуществлении предпринимательской деятельности без госрегистрации и ряде других преступлений.

По совокупности преступлений И.Гершанкову и С.Бережному назначена исключительная мера наказания - смертная казнь - расстрел с конфискацией имущества.

Т.Гершанковой по совокупности преступлений назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 24 года с конфискацией имущества, с лишением права заниматься предпринимательской деятельностью сроком на 5 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Б.Колесникову по совокупности преступлений назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 22 года 1 месяц с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и денежного штрафа с конфискацией имущества.

По информации Верховного суда, убийства совершались с 2009 по 2015 год, когда в марте 2015 противоправная деятельность обвиняемых была пресечена правоохранительными органами.

Белоруссия остается единственной страной в Европе и на пространстве СНГ, где сохраняется смертная казнь, которая в соответствии с Конституцией применяется как исключительная мера наказания за особо тяжкие преступления.

Приговор суда приводится в исполнение через расстрел.

Родственникам смертников, как правило, не сообщают о расстреле и не предоставляют последнее свидание перед казнью. В соответствии с белорусским законодательством, тела расстрелянных не выдаются родственникам для захоронения, а место их захоронения не сообщается.

В 2016 году в Белоруссии были приведены в исполнение четыре смертных приговора.

Смертную казнь в республике осуждают ЕС, ОБСЕ и ряд международных организаций.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, РИЭЛТОРЫ, ПРИГОВОР

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]