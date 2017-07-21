Снижение рынка акций в пятницу из-за укрепления рубля днем приостановилось, вышли в плюс в рамках коррекции акции "Норникеля" (MOEX: GMKN) и АФК "Система" (MOEX: AFKS).



К 13:30 МСК индекс ММВБ составил 1938,04 пункта (-0,4%), индекс РТС - 1038,26 пункта (-0,03%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 2,5%.



Доллар стоит 58,81 рубля (-0,13 рубля).



В лидерах отката выступают акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,9%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (-1,3%), "Мосбиржи" (-1,1%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-0,5% и -1,9% "префы"), "РусАла" (MOEX: RUALR) (-2,9%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-2,5%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-1,4%).



Подросли бумаги "Норникеля" (+0,3%, до 8437 рублей), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,2%), АФК "Система" (+1%), "префы" Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,2%).



Акции "Норникеля" снижались в четверг и в пятницу утром на новостях, что "Металлоинвест" по итогам процедуры ускоренного букбилдинга продал 1,79% акций ГМК в виде ADR, выручив около $400 млн - цена размещения, как и ожидалось, составила $14,1 за ADR (порядка 8300 руб. за акцию, что ниже текущей рыночной цены). Организатором сделки выступил Deutsche Bank.



Утром стоимость акций "Норникеля" на "Мосбирже" опустилась до цены размещения пакета, после чего наметился отскок, поскольку увеличение free float бумаг на рынке может привести к повышению веса акций "Норникеля" в индексе MSCI Russia. Аналитик "ВТБ Капитала" Илья Питерский оценил это возможное увеличение веса бумаг ГМК в 73 базисных пункта - до 5,84%.



Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" днем в пятницу подешевели акции СК "Южурал-АСКО" (-2,7%), АО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (-2,6%), ПАО "Городские инновационные технологии" (MOEX: GRNT) (-1,8%).



Выросли бумаги АО "Вторресурсы" (MOEX: VTRS) (+18,9%), АО "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) (+4,7%), АО "РБК" (MOEX: RBCM) (+3%), "Юнипро" (MOEX: UPRO) (+2,5%), "МОЭСК" (MOEX: MSRS) (+2,4%), "Энел Россия" (MOEX: ENRU) (+1,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,5%), "М.Видео" (MOEX: MVID) (+1,4%).



Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" к 13:30 МСК составил 12,975 млрд руб. (из них 3,049 млрд руб. пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).