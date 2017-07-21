Россельхознадзор обнаружил кадмий в консервах "Печень трески", поступивших из Исландии.



Как сообщается в материалах службы, нарушение допустило предприятие Akraborg (N A516). Запрещенные и вредные вещества в его продукции выявлены впервые.



С 18 июля вся поступающая в РФ продукция Akraborg подвергается усиленному лабораторному контролю.



Кроме того, из-за повторных нарушений ветеринарно-санитарных норм Россельхознадзор с 25 июля запрещает таиландской компании P.N. Marine Foods Products Co., Ltd (N 3056) поставки рыбной продукции в РФ.



С 19 июля приостановлена сертификация продукции марокканского предприятия Cibel IV (N 9421). Это сделано по уведомлению компетентного органа Марокко.