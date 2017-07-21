Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7012 EUR   1.9783 RUR   0.0289 GBR   2.2065 TRY   0.4824

Цена на нефть

    $/bbl WTI   46.79 Brent   49.30

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 25° 37° Завтра 24° 36° 23 Июл 26° 36° 24 Июл 23° 31°

Здравоохранение 21.07.2017 15:58

Россельхознадзор обнаружил кадмий в консервах "Печень трески" из Исландии

Россельхознадзор обнаружил кадмий в консервах "Печень трески", поступивших из Исландии.

Как сообщается в материалах службы, нарушение допустило предприятие Akraborg (N A516). Запрещенные и вредные вещества в его продукции выявлены впервые.

С 18 июля вся поступающая в РФ продукция Akraborg подвергается усиленному лабораторному контролю.

Кроме того, из-за повторных нарушений ветеринарно-санитарных норм Россельхознадзор с 25 июля запрещает таиландской компании P.N. Marine Foods Products Co., Ltd (N 3056) поставки рыбной продукции в РФ.

С 19 июля приостановлена сертификация продукции марокканского предприятия Cibel IV (N 9421). Это сделано по уведомлению компетентного органа Марокко.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ИСЛАНДИЯ, КОНСЕРВЫ, НАРУШЕНИЕ


Похожие новости


Путин на встрече с исландским коллегой отметил позитивный характер отношений между странами

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]