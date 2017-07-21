Тело Дали хорошо сохранилось, говорят участники процедуры эксгумации

Образцы волос и ногтей взяты для анализа ДНК при эксгумации тела знаменитого художника Сальвадора Дали, сообщает в пятницу агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на генерального секретаря "Фонда Гала-Дали" Льюиса Пенуэласа Рейшака.
По его словам, тело С.Дали, забальзамированное и мумифицированное 27 лет назад, хорошо сохранилось, даже его знаменитые усы сохранили форму.
Л.Рейшак отметил, что при эксгумации, которая была проведена накануне вечером, присутствовали только пять человек - судебный следователь, трое судмедэкспертов и ассистент.
Ранее испанская газета "Паис" сообщила, что результаты анализов ДНК Пилар Абель, которая таким образом намерена доказать то, что она является дочерью С.Дали, будут известны в августе или сентябре.
Эксгумация проведена по решению суда, который ранее удовлетворил соответствующее прошение П.Абель.
П.Абель родилась в городе Фигерас в 1958 году. С 2007 года она утверждает, что она - дочь С.Дали. Якобы мать рассказала ей, что в свое время поддерживала тайную связь с С.Дали, в семье которого работала.
"У меня есть надежды, что с помощью тестов ДНК мы придем к окончательному заключению", - сказала в интервью "Паис" П.Абель.
В случае признания отцовства С.Дали П.Абель получит законные права на его фамилию, однако наследование авторских прав на его работы - это объект другого судебного расследования, отмечает газета.
Глава МИД Азербайджана проведет в Будапеште переговоры со своим венгерским коллегой
Посол Венгрии завершил дипмиссию в Баку
Лидеры РФ и Азербайджана проведут в пятницу переговоры в Сочи - Песков
Перевозки пассажиров в Азербайджане посредством такси в I полугодии 2017г увеличились на 3%
Прибыль VTB Bank (Azerbaijan) за I полугодие превысила 3 млн манатов
Импорт в Азербайджан минеральных удобрений в январе-мае увеличился в 5,4 раза, цемента – сократился на 31%
Россельхознадзор обнаружил кадмий в консервах "Печень трески" из Исландии
В Белоруссии двум "черным" риэлторам, виновным в смерти шестерых человек, вынесен смертный приговор
Граждане Азербайджана не пострадали во время землетрясения в Турции и Греции – МИД
Azeravtoyol получит 6 млн манатов на строительство автодороги в Имишлинском районе
Азеригаз газифицировал в I полугодии 35 населенных пункта в Азербайджане
Azeravtoyol получит более 14 млн манатов на строительство автодороги в Сабирабадском районе
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
Летняя школа «Автобус знаний» (“Təhsil avtobusu”) пройдет при поддержке Bakcell
Nar представляет пакет «Добро пожаловать» для гостей Азербайджана
Информация для представителей СМИ и других заинтересованных лиц о мероприятиях Российского информационно-культурного центра (РИКЦ) в Баку
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»