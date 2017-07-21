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Дальнее зарубежье 21.07.2017 15:01

Тело Дали хорошо сохранилось, говорят участники процедуры эксгумации

Образцы волос и ногтей взяты для анализа ДНК при эксгумации тела знаменитого художника Сальвадора Дали, сообщает в пятницу агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на генерального секретаря "Фонда Гала-Дали" Льюиса Пенуэласа Рейшака.

По его словам, тело С.Дали, забальзамированное и мумифицированное 27 лет назад, хорошо сохранилось, даже его знаменитые усы сохранили форму.

Л.Рейшак отметил, что при эксгумации, которая была проведена накануне вечером, присутствовали только пять человек - судебный следователь, трое судмедэкспертов и ассистент.

Ранее испанская газета "Паис" сообщила, что результаты анализов ДНК Пилар Абель, которая таким образом намерена доказать то, что она является дочерью С.Дали, будут известны в августе или сентябре.

Эксгумация проведена по решению суда, который ранее удовлетворил соответствующее прошение П.Абель.

П.Абель родилась в городе Фигерас в 1958 году. С 2007 года она утверждает, что она - дочь С.Дали. Якобы мать рассказала ей, что в свое время поддерживала тайную связь с С.Дали, в семье которого работала.

"У меня есть надежды, что с помощью тестов ДНК мы придем к окончательному заключению", - сказала в интервью "Паис" П.Абель.

В случае признания отцовства С.Дали П.Абель получит законные права на его фамилию, однако наследование авторских прав на его работы - это объект другого судебного расследования, отмечает газета.

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Тэги: ИСПАНИЯ, ДАЛИ, ЭКСГУМАЦИЯ, ДЕТАЛИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]