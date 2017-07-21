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СНГ 21.07.2017 16:14

Лавров об утверждениях главы ЦРУ о вмешательстве РФ в выборы в США в 2008 и 2012 годах: это переходит грани разумного

Высказывание директора ЦРУ Майкла Помпео о том, что Москва вмешивалась в предыдущие президентские кампании в США, переходит все грани разумного, поскольку получается, что Барак Обама своими победами обязан России, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Если это означает утверждение, что мы вмешивались в выборы в 2008 и в 2012 годах, то, значит, президент Обама обязан нам своими победами. Я оставляю это без комментариев, поскольку это уже переходит грани разумного", - заявил С.Лавров в пятницу на брифинге в Москве.

Глава российского внешнеполитического ведомства также отметил: в одном из своих интервью директор ЦРУ заявляет, что у Москвы и Вашингтона разные цели в Сирии.

"На уточняющий вопрос он (М.Помпео) сказал, что у России цель - получить незамерзающий порт в Средиземном море. Во-первых, уже хорошо, что напомнили, что этот порт незамерзающий, во-вторых, я примерно в то же время слышал и даже читал, что США имеют 10 баз на территории Сирии. Получается, что по большому счету господин Помпео хочет того же, что и мы в Сирии, только в несколько раз больше", - сказал С.Лавров.

"Есть большая разница: наши две базы мы ни от кого не прячем. Они там созданы и функционируют на основе межправительственных соглашений и их задача оказывать содействие в борьбе с террористами, которых там еще достаточно много. США все-таки свои базы как-то не очень афишируют и то, что эти базы не имеют под собой правовую основу, по-моему, очевидно для всех", - сказал глава МИД.

Вместе с тем С.Лавров отметил, что всегда исходил из того, что у Москвы и Вашингтона общие цели в отношении главных задач, стоящих перед мировым сообществом "в отношении сирийского кризиса - борьба с терроризмом, искоренение на сирийской территории ИГИЛ, "Джабхат ан-Нусры" (запрещены в РФ - ИФ) и им подобных".

По словам министра, опыт создаваемой зоны деэскалации на юге Сирии с участием России, США и Иордании является лучшим подтверждением того, что участвующие стороны занимаются "конкретными делами, а не спекуляциями, и можно достичь результатов".

"Процесс создания этой зоны продолжается. Основные параметры уже обговорены. Сейчас решаются детали, которые связаны с тем, как она конкретно будет функционировать, чтобы обеспечить контроль за соблюдением прекращения боевых действий между правительственными войсками и вооруженной оппозицией, чтобы обеспечить беспрепятственный гуманитарный доступ", - сказал министр.

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Тэги: РОССИЯ, США, ЦРУ, ВЫБОРЫ


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