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СНГ 21.07.2017 16:30

Казахстан ввел запрет на импорт свинины из Омской области РФ

Ветеринарная служба Минсельхоза Казахстана ввела запрет на поставку свинины из Омской области РФ, сообщили в посольстве республики в РФ.

"Ветеринарная служба Минсельхоза Казахстана ввела полный запрет на поставку свинины из Омской области, так как введен режим чрезвычайной ситуации, ранее введенный в двух районах Омской области в связи с выявленными очагами африканской чумы свиней", - говорится в сообщении, опубликованном на странице посольства в Facebook.

"Африканская чума свиней - заразная вирусная болезнь, относящаяся к числу особо опасных. Однако для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли. Поэтому ветеринарная служба Минсельхоза Казахстана ввела полный запрет на поставку свинины из Омской области", - сказал консул республики в Омске Эльдар Кунаев, слова которого приведены в опубликованном сообщении.

По данным посольства, первый очаг АЧС был обнаружен в Саргатском районе Омской области 11 июля. 15 июля у павшего поросенка в посёлке Ачаирский Омского района ветеринарная лаборатория выявила вирус африканской чумы свиней.

В двух районах Омской области был введён режим ЧС. 16 июля выявлен инфицированный объект на свалке возле поселка Красный Яр Любинского района. На территориях, примыкающих к эпизоотическим очагам, установлен карантин, введен запрет на перемещение животных и продуктов переработки. В поселке Ачаирский с 18 июля ведется забой свиней на подворьях.

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Тэги: КАЗАХСТАН, РОССИЯ, СВИНИНА, ЗАПРЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]