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Транспорт и связь 21.07.2017 15:24

Buta Airways открыла продажу билетов на рейсы из Баку в Стамбул и Санкт-Петербург

Азербайджанский лоукостер Buta Airways открыл продажу авиабилетов на период зимнего расписания с 29 октября 2017 года по 29 марта 2018 года, отмечается в сообщении авиакомпании.

«В зимнем расписании открыта продажа билетов на рейсы из Баку в Стамбул (аэропорт «Сабиха Гекчен») и в Санкт-Петербург, а также рейсы из Гянджи в Москву (аэропорт «Внуково»)», - отмечается в информации.

По данным компании, Buta Airways с 1 сентября будет выполнять полеты из Баку в Москву (аэропорт «Внуково»), Киев (аэропорт «Жуляны»), Анталию, Казань, Минеральные Воды, Тбилиси и Тегеран.

Как сообщалось, минимальный тариф по всем направлениям составляет всего 29 евро (в одну сторону). Дополнительные услуги, включающие провоз багажа, ручной клади, горячее питание на борту, регистрацию в аэропорту, а также выбор места в самолете на рейсах Buta Airways будет платными.

ButaAirways – первая низкобюджетная авиакомпания Азербайджана, структурное подразделение в составе ЗАО «Азербайджанские Авиалинии» (AZAL). Основана в декабре 2016 года. Флот авиакомпании состоит из современных самолетов Embraer. Авиакомпания базируется в Баку, в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

Н.Аббасова

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Тэги: BUTA/AIRWAYS, БИЛЕТЫ, ПРОДАЖА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]