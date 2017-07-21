Buta Airways открыла продажу билетов на рейсы из Баку в Стамбул и Санкт-Петербург

Азербайджанский лоукостер Buta Airways открыл продажу авиабилетов на период зимнего расписания с 29 октября 2017 года по 29 марта 2018 года, отмечается в сообщении авиакомпании.
«В зимнем расписании открыта продажа билетов на рейсы из Баку в Стамбул (аэропорт «Сабиха Гекчен») и в Санкт-Петербург, а также рейсы из Гянджи в Москву (аэропорт «Внуково»)», - отмечается в информации.
По данным компании, Buta Airways с 1 сентября будет выполнять полеты из Баку в Москву (аэропорт «Внуково»), Киев (аэропорт «Жуляны»), Анталию, Казань, Минеральные Воды, Тбилиси и Тегеран.
Как сообщалось, минимальный тариф по всем направлениям составляет всего 29 евро (в одну сторону). Дополнительные услуги, включающие провоз багажа, ручной клади, горячее питание на борту, регистрацию в аэропорту, а также выбор места в самолете на рейсах Buta Airways будет платными.
ButaAirways – первая низкобюджетная авиакомпания Азербайджана, структурное подразделение в составе ЗАО «Азербайджанские Авиалинии» (AZAL). Основана в декабре 2016 года. Флот авиакомпании состоит из современных самолетов Embraer. Авиакомпания базируется в Баку, в Международном аэропорту Гейдар Алиев.
Н.Аббасова
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