Украина готова поставлять электроэнергию в Белоруссию - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко подтвердил готовность своей страны поставлять электроэнергию Белоруссии.



"Мы договорились о конкретных шагах по сотрудничеству в сфере электроэнергетики, в нефтяной и газовой промышленности. По моему мнению, это очень перспективно. В том числе я подтвердил готовность Украины поставлять электроэнергию в Беларусь", - сказал П.Порошенко во время совместного заявления с белорусским коллегой Александром Лукашенко в пятницу в Киеве.



Президент Украины также рассказал о договоренности рассмотреть расширение поставок энергоресурсов, в частности, нефти.