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Регион 21.07.2017 17:05

Украина готова поставлять электроэнергию в Белоруссию - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко подтвердил готовность своей страны поставлять электроэнергию Белоруссии.

"Мы договорились о конкретных шагах по сотрудничеству в сфере электроэнергетики, в нефтяной и газовой промышленности. По моему мнению, это очень перспективно. В том числе я подтвердил готовность Украины поставлять электроэнергию в Беларусь", - сказал П.Порошенко во время совместного заявления с белорусским коллегой Александром Лукашенко в пятницу в Киеве.

Президент Украины также рассказал о договоренности рассмотреть расширение поставок энергоресурсов, в частности, нефти.

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Тэги: УКРАИНА, БЕЛОРУССИЯ, ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]