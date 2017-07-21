Глава МИД Азербайджана проведет в Будапеште переговоры со своим венгерским коллегой

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров совершит 24 июля официальный визит в Венгрию, сообщает пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства.

«В рамках визита Э.Мамедъяров проведет встречи с министром иностранных дел и торговли Венгрии Петером Сиярто и другими официальными лицами венгерского государства», - отмечается в сообщении.

Р.Бабаев