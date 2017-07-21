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Внешняя политика 21.07.2017 16:18

Глава МИД Азербайджана проведет в Будапеште переговоры со своим венгерским коллегой

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров совершит 24 июля официальный визит в Венгрию, сообщает пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства.

«В рамках визита Э.Мамедъяров проведет встречи с министром иностранных дел и торговли Венгрии Петером Сиярто и другими официальными лицами венгерского государства», - отмечается в сообщении.

Р.Бабаев

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Тэги: ВЕНГРИЯ, МИНИСТР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]