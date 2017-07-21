Принятие в Молдавии смешанной избирательной системы ставит под угрозу демократию в стране - заявление ЕС

Руководство Евросоюза подвергло критике решение парламента Молдавии о введении смешанной избирательной комиссии вопреки рекомендациям Венецианской комиссии.

Об этом говорится в совместном заявлении Верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности, вице-президента Еврокомиссии Федерики Могерини и Еврокомиссара по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнеса Хана.

"Смешанная избирательная система ставит под угрозу эффективность демократии в Молдове, так как при ее принятии не соблюдались демократические стандарты. Внедрение смешанной избирательной системы противоречит рекомендациям Венецианской комиссии (ВК) и Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека", - говорится в документе, который обнародовала в пятницу делегация Евросоюза в Молдавии.

По мнению авторов документа, "каждая страна вправе самостоятельно выбирать избирательную систему, но ЕС твердо убежден, что любое изменение в системе выборов должно укреплять демократию в государстве".

"Правительство РМ должно было принять закон с учетом рекомендаций партнеров по развитию, при достижении политического консенсуса и после обсуждения с обществом", - отмечается в заявлении.

Согласно документу, "осуществление рекомендаций ВК и Бюро ОБСЕ и принятие смешанной избирательной системы будут учтены при оценивании выполнения обязательств Молдавии в связи с подписанием Соглашения об ассоциации РМ-ЕС".

"ЕС по-прежнему разделяет мнение ВК и Бюро ОБСЕ об угрозе демократии в РМ. Евросоюз неоднократно говорил о важности уважения и соблюдения демократических стандартов, особенно в многопартийной парламентской системе. Мы напоминали об этом и при одобрении макрофинансовой помощи", - подчеркивается в документе.

В заявлении отмечается, что ЕС намерен продолжить внимательное наблюдение за событиями в рамках изменения избирательной системы, ее внедрением и последствиями.

Накануне Джозеф Даул, председатель Европейской народной партии (ЕНП), которая является самой крупной в Европейском парламенте, призвал пересмотреть Соглашение об ассоциации с Молдавией и прекратить финансирование республики. Он назвал принятие новой системы выборов в Молдавии "ударом по демократии" и заявил о необходимости пересмотра отношений с Кишиневом.

Накануне парламентское большинство и депутаты от Партии социалистов без обсуждения приняли во втором чтении закон о переходе к смешанной избирательной системе. Через несколько часов закон был промульгирован президентом Игорем Додоном, а в пятницу опубликован в Monitorul official (Официальный монитор).