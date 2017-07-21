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Финансы 21.07.2017 16:25

Прибыль VTB Bank (Azerbaijan) за I полугодие превысила 3 млн манатов

Активы ОАО "VTB Bank (Azerbaijan)" на 30 июня 2017 года составляют порядка 405 млн манатов, отмечается в сообщении банка.

Как сообщалось ранее, на 31 декабря 2016 года активы банка составляли 435,5 млн манатов. Таким образом, в I-ом полугодии активы банка сократились на 7%.

Кредитный портфель банка на конец полугодия составил 323 млн манатов, включая 200 млн манатов – бизнес-кредиты.

Обязательства банка на 30 июня равны 366 млн манатов. Почти половина обязательств банка - 177,5 млн манатов - приходится на долю депозитов.

"Капитал банка равен 50,9 млн манатов и полностью отвечает требованиям регулятора Адекватность капитала первого и второго порядка составляет 29,71% и 50,38% при требованиях 5% и 10% соответственно", - подчеркивается.

Прибыль банка по итогам первого полугодия превысила 3 млн манатов.

В ноябре 2008 года Центральный банк Азербайджана одобрил сделку по приобретению российским Внешторгбанком (ВТБ) 51% акций азербайджанского AF-Bank. В структуре акционеров VTB Bank (Azerbaijan) 51% акций принадлежат ПАО Банк ВТБ, 48,99% - группе компаний AtaHolding, 0,01% - физическому лицу.

А.Азизов

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Тэги: БАНК, АКТИВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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