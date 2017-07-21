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Регион 21.07.2017 17:45

Атамбаев подписал закон о ратификации соглашения с Казахстаном, который выделит $100 млн техпомощи для вступления Киргизии в ЕАЭС

Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев ратифицировал соглашение о технической помощи в размере $100 млн со стороны Казахстана для реализации "дорожной карты" по присоединению республики к Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС), сообщили в пятницу "Интерфаксу" в пресс-службе киргизского главы государства.

"А.Атамбаев подписал закон о ратификации соглашения и протоколов с правительством Казахстана о развитии экономического сотрудничества в условиях евразийской экономической интеграции, о порядке предоставления помощи и контроля за ее использованием, о техническом содействии и о внесении изменений в протоколы", - сказал собеседник агентства.

По его словам, соглашение и протоколы предусматривают оказание со стороны Казахстана технической помощи в сумме $100 млн в целях финансирования мероприятий "дорожной карты" по присоединению Киргизии к ЕАЭС. "Протокол о порядке предоставления помощи и контроля за ее использованием определяет порядок предоставления помощи. Протокол о техническом содействии утверждает смету финансирования", - отметил он.

Собеседник агентства пояснил, что реализация "дорожной карты" предусматривает выполнение в сжатые сроки большого объема работ по обустройству и техническому оснащению объектов таможенной инфраструктуры, модернизации испытательных лабораторий и других важных мероприятий, необходимых для присоединения Киргизии к ЕАЭС. "Данные мероприятия киргизская сторона не сможет осуществить без поддержки государств-членов Евразийского экономического союза", - заявил представитель пресс-службы президента Киргизии.

Он также сообщил, что изменения и дополнения в протокол о порядке предоставления помощи и контроля за ее использованием подразумевает упрощение процедуры в части предоставления помощи. Изменением в протокол о техническом содействии увеличена сумма сметы до $41 млн (ранее было подписано на $7,5 млн).

"Согласно соглашению и протоколам, помощь будет предоставляться в зависимости от согласованных смет для последующего финансирования. На первом этапе помощь будет оказана в размере $41 млн", - сказал собеседник.

В пресс-службе добавили, что закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования. Указанный закон был принят парламентом Киргизии 21 июня.

Соглашение между правительством Казахстана и правительством Киргизии о развитии экономического сотрудничества в условиях евразийской экономической интеграции был подписан 26 декабря 2016 года в городе Санкт-Петербург. Документ предусматривает выделение $100 млн технической помощи для адаптации экономики Киргизии при вступлении в ЕАЭС.

Киргизия вступила в ЕАЭС в августе 2015 года. В интеграционное объединение также входят Россия, Белоруссия, Казахстан и Армения.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, КАЗАХСТАН, ПОМОЩЬ, ПРЕЗИДЕНТ


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