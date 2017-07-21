Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7012 EUR   1.9783 RUR   0.0289 GBR   2.2065 TRY   0.4824

Цена на нефть

    $/bbl WTI   46.79 Brent   49.30

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 25° 43° Завтра 24° 36° 24 Июл 25° 37° 25 Июл 23° 31°

Регион 21.07.2017 17:55

Пятнадцать пассажиров поезда метро Петербурга, в котором 3 апреля произошел взрыв, не доказали вред здоровью, им отказано в выплатах - Смольный

Комитет по социальной политике Петербурга отказал 15 пассажирам поезда метро, в котором 3 апреля произошел взрыв, в материальной помощи, поскольку экспертизы не подтвердили причинения вреда их здоровью.

Как сообщила пресс-служба комитета в пятницу, всего от пострадавших в теракте поступило 82 заявления на получение единовременных выплат и материальной помощи. Право на получение помощи документально доказали 67 человек - им была установлена степень тяжести вреда здоровью.

"15 пострадавшим направлены письма комитета с разъяснениями причин отказа в осуществлении выплат единовременного пособия и материальной помощи. Информацией об обращении пострадавших, кому было отказано в выплатах, в судебные инстанции комитет не располагает. Вместе с тем, по информации Следственного комитета двое пострадавших обратились в бюро судебно-медицинской экспертизы для проведения повторной экспертизы. После проведения дополнительной экспертизы одному пострадавшему была изменена степень тяжести вреда здоровью с легкой степени на средней тяжести, одной пострадавшей - решение не изменено, судебно-медицинская экспертиза повреждений не установила", - говорится в сообщении.

Между тем, по данным вице-губернатора Петербурга Анны Митяниной, в стационарах города продолжают оставаться трое пострадавших при теракте.

Ранее городские СМИ сообщали о случаях отказа в денежных выплатах пострадавшим в метро.

3 апреля в результате взрыва самодельной бомбы в вагоне поезда метро в Санкт-Петербурге погибли 16 человек, в том числе предполагаемый террорист, более 50 получили ранения.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ПЕТЕРБУРГ, ПОСТРАДАВШИЕ, ВЫПЛАТЫ


Похожие новости


Не менее семи человек погибли на пожаре в Петербурге - источник В Петербурге сэкономили на ширине "зебр" на дорогах В Смольном не подтверждают информацию о массовой гибели тюленей в Финском заливе Размыв берегов Финского залива стал самой острой экологической проблемой Петербурга - власти Суд Петербурга смягчил приговор укравшей бриллиант китаянке Стоматолог, удалившая пациентке 22 здоровых зуба, сбежала от следствия

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]