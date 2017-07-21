Пятнадцать пассажиров поезда метро Петербурга, в котором 3 апреля произошел взрыв, не доказали вред здоровью, им отказано в выплатах - Смольный

Комитет по социальной политике Петербурга отказал 15 пассажирам поезда метро, в котором 3 апреля произошел взрыв, в материальной помощи, поскольку экспертизы не подтвердили причинения вреда их здоровью.
Как сообщила пресс-служба комитета в пятницу, всего от пострадавших в теракте поступило 82 заявления на получение единовременных выплат и материальной помощи. Право на получение помощи документально доказали 67 человек - им была установлена степень тяжести вреда здоровью.
"15 пострадавшим направлены письма комитета с разъяснениями причин отказа в осуществлении выплат единовременного пособия и материальной помощи. Информацией об обращении пострадавших, кому было отказано в выплатах, в судебные инстанции комитет не располагает. Вместе с тем, по информации Следственного комитета двое пострадавших обратились в бюро судебно-медицинской экспертизы для проведения повторной экспертизы. После проведения дополнительной экспертизы одному пострадавшему была изменена степень тяжести вреда здоровью с легкой степени на средней тяжести, одной пострадавшей - решение не изменено, судебно-медицинская экспертиза повреждений не установила", - говорится в сообщении.
Между тем, по данным вице-губернатора Петербурга Анны Митяниной, в стационарах города продолжают оставаться трое пострадавших при теракте.
Ранее городские СМИ сообщали о случаях отказа в денежных выплатах пострадавшим в метро.
3 апреля в результате взрыва самодельной бомбы в вагоне поезда метро в Санкт-Петербурге погибли 16 человек, в том числе предполагаемый террорист, более 50 получили ранения.
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