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Регион 21.07.2017 18:01

Медведев прокатился на беспилотном автобусе "Шатл"

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в пятницу ознакомился с проектом группы "КАМАЗ" и научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института (ФГУП "НАМИ") - беспилотным автобусом "Шатл" - и прокатился на нем.

В пятницу премьер-министр также проводит на площадке НАМИ совещание по вопросу развития электрического и беспилотного транспорта в стране.

Руководитель проекта "Шатл" (широкоадаптивная транспортная логистика) Алексей Гуськов рассказал, что в настоящее время выпущена единственная модель автомобиля, она и представлена премьеру. "Он (автобус) еще только-только появился", - сказал А.Гуськов журналистам.

В свою очередь заместитель генерального директора НАМИ Алексей Гогенко предположил, что данный автобус будет использован на Чемпионате мира по футболу в 2018 году.

"В марте 2018 года у нас будет четыре таких экземпляра. Эксплуатация пока будет только по закрытым территориям. Возможно, будет получено одобрение использовать его на чемпионате мира по футболу", - сказал он.

Кроме того, Д.Медведев ознакомился с работой отдела электрики и электроники для автомобилей научного предприятия. Генеральный директор НАМИ Сергей Гайсин показал премьеру стадии разработки современных электронных и гибридных автомобилей.

Кроме того, С.Гайсин рассказал Д.Медведеву об электронике автомобиля: электрическом моторе, управлении, батарее электрического или гибридного автомобиля.

Участвовали в осмотре также министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр энергетики Александр Новак, вице-премьер РФ Аркадий Дворкович, генеральный директор ОАО "КАМАЗ" Сергей Когогин.

Между тем совсем недавно, 10 июля тот же беспилотный автомобиль "Шатл" осматривал президент России Владимир Путин на выставке "Иннопром" в Екатеринбурге на стенде НАМИ. При этом он обсудил с представителями НАМИ планы по серийному производству этого автомобиля.

Как сообщалось, "Шатл" позволяет пользователю передвигаться в нем и перевозить пассажиров, внося в систему лишь данные о пункте назначения и желаемых остановках. Маршрут следования системы выстраивает автоматически в зависимости от заданных условий и других факторов, например, пробок.

Государственный научный центр РФ ФГУП "НАМИ" основан в 1918 году как первый научно-исследовательский институт в области автомобильной теории и технологии.

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Тэги: РОССИЯ, АВТОБУС, БЕСПИЛОТНИК, ПРЕМЬЕР

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]