Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в пятницу ознакомился с проектом группы "КАМАЗ" и научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института (ФГУП "НАМИ") - беспилотным автобусом "Шатл" - и прокатился на нем.



В пятницу премьер-министр также проводит на площадке НАМИ совещание по вопросу развития электрического и беспилотного транспорта в стране.



Руководитель проекта "Шатл" (широкоадаптивная транспортная логистика) Алексей Гуськов рассказал, что в настоящее время выпущена единственная модель автомобиля, она и представлена премьеру. "Он (автобус) еще только-только появился", - сказал А.Гуськов журналистам.



В свою очередь заместитель генерального директора НАМИ Алексей Гогенко предположил, что данный автобус будет использован на Чемпионате мира по футболу в 2018 году.



"В марте 2018 года у нас будет четыре таких экземпляра. Эксплуатация пока будет только по закрытым территориям. Возможно, будет получено одобрение использовать его на чемпионате мира по футболу", - сказал он.



Кроме того, Д.Медведев ознакомился с работой отдела электрики и электроники для автомобилей научного предприятия. Генеральный директор НАМИ Сергей Гайсин показал премьеру стадии разработки современных электронных и гибридных автомобилей.



Кроме того, С.Гайсин рассказал Д.Медведеву об электронике автомобиля: электрическом моторе, управлении, батарее электрического или гибридного автомобиля.



Участвовали в осмотре также министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр энергетики Александр Новак, вице-премьер РФ Аркадий Дворкович, генеральный директор ОАО "КАМАЗ" Сергей Когогин.



Между тем совсем недавно, 10 июля тот же беспилотный автомобиль "Шатл" осматривал президент России Владимир Путин на выставке "Иннопром" в Екатеринбурге на стенде НАМИ. При этом он обсудил с представителями НАМИ планы по серийному производству этого автомобиля.



Как сообщалось, "Шатл" позволяет пользователю передвигаться в нем и перевозить пассажиров, внося в систему лишь данные о пункте назначения и желаемых остановках. Маршрут следования системы выстраивает автоматически в зависимости от заданных условий и других факторов, например, пробок.



Государственный научный центр РФ ФГУП "НАМИ" основан в 1918 году как первый научно-исследовательский институт в области автомобильной теории и технологии.