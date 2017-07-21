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Регион 21.07.2017 18:15

Корабли ВМС Китая прибыли в Калининградскую область для участия в совместных с Балтфлотом манёврах

Отряд из трех кораблей Военно-морских сил (ВМС) Китая во главе с эсминцем "Хэфэй" прибыл в главную базу Балтийского флота (БФ) ВМФ России порт Балтийск (Калининградская область), они будут задействованы в совместных российско-китайских военно-морских учениях "Морское взаимодействие - 2017".

"Моряки проведут стрельбы по различным видам надводных и воздушных целей, а также проведут совместные мероприятия по спасению человека, упавшего за борт, тренировки по передачи сухих грузов между кораблями-участниками и оказание помощи условно аварийному кораблю", - сказано в сообщении БФ, поступившем в "Интерфакс-АВН" в пятницу.

Также в ходе активной фазы морских манёвров с 25 по 26 июля военные моряки двух стран отработают вопросы совместной организации противодиверсионной, противовоздушной и противокорабельной обороны, говорится в пресс-релизе.

В состав отряда кораблей ВМС КНР вошли эсминец "Хэфэй", фрегат "Юньчен" и судно снабжения "Ломаху".

Руководители учений - заместитель главнокомандующего ВМФ России вице-адмирал Александр Федотенков и заместитель главнокомандующего китайских ВМС вице-адмирал Тянь Чжун "в ходе выступлений подчеркнули, что предстоящие военно-морские маневры станут первыми в истории взаимодействия двух флотов и не будут направлены против других государств", сказано в пресс-релизе.

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Тэги: РОССИЯ, КИТАЙ, ВМФ, УЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]