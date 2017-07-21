Корабли ВМС Китая прибыли в Калининградскую область для участия в совместных с Балтфлотом манёврах

Отряд из трех кораблей Военно-морских сил (ВМС) Китая во главе с эсминцем "Хэфэй" прибыл в главную базу Балтийского флота (БФ) ВМФ России порт Балтийск (Калининградская область), они будут задействованы в совместных российско-китайских военно-морских учениях "Морское взаимодействие - 2017".



"Моряки проведут стрельбы по различным видам надводных и воздушных целей, а также проведут совместные мероприятия по спасению человека, упавшего за борт, тренировки по передачи сухих грузов между кораблями-участниками и оказание помощи условно аварийному кораблю", - сказано в сообщении БФ, поступившем в "Интерфакс-АВН" в пятницу.



Также в ходе активной фазы морских манёвров с 25 по 26 июля военные моряки двух стран отработают вопросы совместной организации противодиверсионной, противовоздушной и противокорабельной обороны, говорится в пресс-релизе.



В состав отряда кораблей ВМС КНР вошли эсминец "Хэфэй", фрегат "Юньчен" и судно снабжения "Ломаху".



Руководители учений - заместитель главнокомандующего ВМФ России вице-адмирал Александр Федотенков и заместитель главнокомандующего китайских ВМС вице-адмирал Тянь Чжун "в ходе выступлений подчеркнули, что предстоящие военно-морские маневры станут первыми в истории взаимодействия двух флотов и не будут направлены против других государств", сказано в пресс-релизе.