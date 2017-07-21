В Баку считают необходимым усовершенствование механизмов реализации резолюций ООН – МИД Азербайджана

В Баку считают необходимым усовершенствование механизмов реализации резолюций ООН.
"В ООН некоторые резолюции выполняются за несколько часов, а некоторые не выполняются годами. Например, в случае Азербайджана с 1993 года не выполняются резолюции СБ ООН (4 резолюции - ИФ), требующие прекращения оккупации территорий страны", - сказал посол по особым поручениям МИД Азербайджана Шахин Абдуллаев в пятницу в Баку на заключительной сессии на международной конференции "Иерусалим и международное сообщество: оказание политической и экономической поддержки", посвященной 50-летию оккупации Восточного Иерусалима (Аль-Кудс).
По его словам, есть несколько причин, почему резолюции ООН не выполняются. "Во-первых то, что нет механизмов выполнения этих резолюций. Во-вторых, некоторые страны не хотят оказывать давления на другие государства. Поэтому конфликты становятся затяжными", - отметил он.
Ш.Абдуллаев выразил надежду, что конференция в Баку позволит продвинуть вперед процесс урегулирования палестино-израильского конфликта.
По итогам конференции было принято коммюнике, в котором осуждается закрытие Израилем доступа к мечетям на Храмовой горе. Участники конференции отметили, что данные действия нарушают исторический статус-кво и международное право. "Призываем международное сообщество немедленно подтвердить исторический статус-кво и заставить Израиль прекратить проводимые им меры, включая установку металлодетекторов, придерживаться международных обязательств", - говорится в документе.
Участники конференции подтверждают международное осуждение шагов, направленных на изменение демографического состава оккупированных с 1967 года палестинских территорий, включая Восточный Иерусалим. Также подчеркивается, что только прекращение израильской оккупации откроет путь к справедливому и долгосрочному миру.
А.Азизов
Нефть дешевеет на опасениях роста поставок из ОПЕК, Brent торгуется у $48,6 за баррель
Инвестиции в проекты строительства в пригороде Баку предприятий по производству лекарств оцениваются в $100 млн - Алиев
Англичане отказываются от пластиковых пакетов после введения платы за них в 5 пенсов
Спасатели МЧС Азербайджана спасли 3 человек, которые могли утонуть на Каспии
Первые пилотируемые корабли стартуют с "Восточного" не ранее чем через шесть-семь лет - ЦЭНКИ
Azeravtoyol получит 6 млн манатов на строительство автодороги в Имишлинском районе
Азеригаз газифицировал в I полугодии 35 населенных пункта в Азербайджане
Azeravtoyol получит более 14 млн манатов на строительство автодороги в Сабирабадском районе
У Трампа будут потрясающие отношения со СМИ, заявляет новый директор по коммуникациям Белого дома
Глава Пентагона исходит из того, что лидер ИГ жив, так как не обладает доказательствами обратного
Спайсер уходит с поста представителя Белого дома из-за несогласия с назначением Скарамуччи директором по связям - СМИ
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
Летняя школа «Автобус знаний» (“Təhsil avtobusu”) пройдет при поддержке Bakcell
Nar представляет пакет «Добро пожаловать» для гостей Азербайджана
Информация для представителей СМИ и других заинтересованных лиц о мероприятиях Российского информационно-культурного центра (РИКЦ) в Баку
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»