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Внешняя политика 21.07.2017 17:06

В Баку считают необходимым усовершенствование механизмов реализации резолюций ООН – МИД Азербайджана

В Баку считают необходимым усовершенствование механизмов реализации резолюций ООН.

"В ООН некоторые резолюции выполняются за несколько часов, а некоторые не выполняются годами. Например, в случае Азербайджана с 1993 года не выполняются резолюции СБ ООН (4 резолюции - ИФ), требующие прекращения оккупации территорий страны", - сказал посол по особым поручениям МИД Азербайджана Шахин Абдуллаев в пятницу в Баку на заключительной сессии на международной конференции "Иерусалим и международное сообщество: оказание политической и экономической поддержки", посвященной 50-летию оккупации Восточного Иерусалима (Аль-Кудс).

По его словам, есть несколько причин, почему резолюции ООН не выполняются. "Во-первых то, что нет механизмов выполнения этих резолюций. Во-вторых, некоторые страны не хотят оказывать давления на другие государства. Поэтому конфликты становятся затяжными", - отметил он.

Ш.Абдуллаев выразил надежду, что конференция в Баку позволит продвинуть вперед процесс урегулирования палестино-израильского конфликта.

По итогам конференции было принято коммюнике, в котором осуждается закрытие Израилем доступа к мечетям на Храмовой горе. Участники конференции отметили, что данные действия нарушают исторический статус-кво и международное право. "Призываем международное сообщество немедленно подтвердить исторический статус-кво и заставить Израиль прекратить проводимые им меры, включая установку металлодетекторов, придерживаться международных обязательств", - говорится в документе.

Участники конференции подтверждают международное осуждение шагов, направленных на изменение демографического состава оккупированных с 1967 года палестинских территорий, включая Восточный Иерусалим. Также подчеркивается, что только прекращение израильской оккупации откроет путь к справедливому и долгосрочному миру.

А.Азизов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ООН, РЕЗОЛЮЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]