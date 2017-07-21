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СНГ 21.07.2017 17:35

Приговор по делу об убийстве Немцова обжалован его дочерью - адвокат

Представители дочери оппозиционного политика Бориса Немцова Жанны обжаловали приговор пяти подсудимым по делу о его убийстве, сообщила "Интерфаксу" адвокат Ольга Михайлова.

"Нами как представителями Жанны Немцовой подана апелляционная жалоба на приговор Московского окружного военного суда, в которой мы просим отменить приговор и вернуть дело в прокуратуру", - сказала О.Михайлова в пятницу.

"Мы категорически не согласны с квалификацией действий подсудимых по статье 105 УК РФ (убийство) и считаем, что их действия должны быть квалифицированы по статье 277 УК РФ (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля), учитывая, что Борис Ефимович Немцов являлся депутатом Ярославской областной думы, сопредседателем партии "ПАРНАС" ", - сказала адвокат.

О.Михайлова напомнила, что она вместе со своим коллегой Вадимом Прохоровым в качестве представителей Ж.Немцовой неоднократно просили о переквалификации обвинения, в том числе в Московском окружном военном суде.

Ранее с краткими апелляционными жалобами на приговор обратилась защита подсудимых. Адвокаты фигурантов просят отменить приговор их подзащитным и отправить дело на новое рассмотрение со стадии отбора присяжных.

По мнению адвокатов фигурантов, в ходе рассмотрения дела было допущено множество процессуальных нарушений, которые являются поводом для отмены вердикта присяжных Верховным судом, а значит и основанного на нем приговора суда.

"Мы посоветовались с коллегами и пришли к выводу, что самым правильным будет требование отмены приговора и отправки материалов дела на новое рассмотрение. Хотя, по моему мнению, при проверке законности приговора Верховный суд может его отменить и сам вынести решение", - пояснил "Интерфаксу" адвокат Заурбек Садаханов, представляющий интересы Хамзата Бахаева, в чьей виновности сомневались представители потерпевшей стороны.

Он добавил, что по его информации протокол судебного заседания насчитывает около 1,8 тысяч листов. "После его изучения протокола, объем жалоб, естественно, увеличится, а также будут поданы замечания на протокол", - рассказал З.Садаханов.

Его коллега Муса Хадисов, защищающий Анзора Губашева, сообщил агентству, что, по его мнению, суд неправильно проинструктировал присяжных по поводу доказанности тех или иных фактов, что привело к их неправильному пониманию коллегией.

Московский окружной военный суд 13 июля назначил Зауру Дадаеву, признанному присяжными виновным в исполнении убийства Б.Немцова, наказание в виде 20 лет лишения свободы.

Фигурантам, признанным присяжными соучастниками убийства, назначено наказание в виде лишения свободы на сроки от 11 до 19 лет. Согласно приговору судьи Юрия Житникова, оглашенному в четверг, А.Губашеву назначено наказание в виде 19 лет, его брату Шадиду Губашеву - 16 лет, Темирлану Эскерханову - 14 лет, Хамзату Бахаеву - 11 лет колонии строгого режима.

Коллегия присяжных признала всех пятерых подсудимых виновными в совершении убийства по найму из корыстных побуждений (пп ж и з ч.2 ст.105 УК РФ) и незаконном обороте оружия и боеприпасов организованной группой (ч.3 ст.222 УК РФ). По мнению присяжных, снисхождения подсудимые не заслуживают.

Гособвинение в ходе прений сторон попросило суд назначить З.Дадаеву, признанному присяжными виновным в исполнении убийства Б.Немцова, наказание в виде пожизненного лишения свободы в колонии общего режима, а его соучастников приговорить к срокам от 17 до 23 лет лишения свободы.

Политик был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в непосредственной близости от Кремля.

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Тэги: РОССИЯ, НЕМЦОВ, ПРИГОВОР, ОБЖАЛОВАНИЕ


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