Путин: я пока не решил, ухожу я с поста президента или нет

Президент России Владимир Путин заявил, что пока не решил, покинет ли он президентский пост или нет, и только ответив на этот "главный вопрос" будет думать, чем заняться в дальнейшем.
"Я пока не решил, ухожу я с поста президента или нет. После того, как я отвечу себе на этот вопрос, я буду думать о следующем шаге", - сказал В.Путин в ходе общения с учащимися образовательного цента для одаренных детей "Сириус".
Президент подчеркнул, что сначала ему нужно ответить на "главный вопрос".
"В мире много интересных занятий. Это не значит, что я должен сесть и заниматься только мемуарами, ведь можно той же политической деятельностью заниматься вне рамок президентских обязанностей. Можно ведь и так. А есть общественные организации, есть другие, очень интересные для меня направления, например, экология. Я ее очень люблю, мне очень нравится это направление", - добавил президент.
По его словам, "это звучит очень перспективно для сегодняшнего (дня) и для будущего". "Если вы обратили внимание, я несколько лет подряд выезжал с учеными на различные мероприятия, связанные с охраной редких животных: тигров, медведей, белух и т.д.", - заметил он.
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