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СНГ 21.07.2017 17:41

Путин: я пока не решил, ухожу я с поста президента или нет

Президент России Владимир Путин заявил, что пока не решил, покинет ли он президентский пост или нет, и только ответив на этот "главный вопрос" будет думать, чем заняться в дальнейшем.

"Я пока не решил, ухожу я с поста президента или нет. После того, как я отвечу себе на этот вопрос, я буду думать о следующем шаге", - сказал В.Путин в ходе общения с учащимися образовательного цента для одаренных детей "Сириус".

Президент подчеркнул, что сначала ему нужно ответить на "главный вопрос".

"В мире много интересных занятий. Это не значит, что я должен сесть и заниматься только мемуарами, ведь можно той же политической деятельностью заниматься вне рамок президентских обязанностей. Можно ведь и так. А есть общественные организации, есть другие, очень интересные для меня направления, например, экология. Я ее очень люблю, мне очень нравится это направление", - добавил президент.

По его словам, "это звучит очень перспективно для сегодняшнего (дня) и для будущего". "Если вы обратили внимание, я несколько лет подряд выезжал с учеными на различные мероприятия, связанные с охраной редких животных: тигров, медведей, белух и т.д.", - заметил он.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, ПРЕЗИДЕНТ, ПОСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]