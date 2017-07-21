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СНГ 21.07.2017 18:48

Путин сказал, что наибольшее влияние в жизни оказал на него распад СССР

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что развал Советского Союза оказал на него наибольшее влияние в жизни.

В ходе встречи с учащимися образовательного центра для одаренных детей "Сириус" одна из девочек задала главе государства вопрос о том, какое событие оказало на него наибольшее влияние в жизни.

В.Путин взял паузу, отметив, что она "поставила его в сложное положение" этим вопросом. "У меня, пожалуй, не было таких вот... нечто такого, чтобы раз и изменило... то есть было, но влияние...", - сказал президент.

"Сейчас постараюсь сказать по серьезному. Все-таки, все-таки, наверное, развал Советского Союза. Такой взрослый ответ, но, извини, ты взрослый вопрос мне задала", - ответил В.Путин.

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, СОБЫТИЕ, ВЛИЯНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]