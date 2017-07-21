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Дальнее зарубежье 21.07.2017 19:28

Клинтон была компроматом на саму себя, Трампу не требовалось искать о ней дополнительную информацию - советник президента США

Старший советник президента США Келлиэнн Конуэй заявила, что предвыборная кампания Дональда Трампа не нуждалась в компромате на Хиллари Клинтон, так как она сама по себе была "кладом негативной информации".

"Я была менеджером победившей президентской кампании. Мне не нужно было смотреть куда-то кроме как на саму Клинтон, когда мне нужна была компрометирующая, негативная информация о ней", - сказала К.Конуэй в эфире телеканала "Фокс-ньюс".

"Там было все. Она была похожа на ходячую, говорящую сокровищницу негативной информации", - добавила она.

В американских СМИ ранее в этом месяце появилась информация, что в июне прошлого года Дональд Трамп-младший в преддверии выборов президента США встречался с российским адвокатом Натальей Весельницкой, которая якобы "имеет связи в Кремле" и которая располагала информацией о кандидате в президенты США 2016 года экс-госсекретаре Хиллари Клинтон.

Сам Д.Трамп-младший заявил, что на встрече не узнал ничего интересного о Х.Клинтон.

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Тэги: ТРАМП, СОВЕТНИК, КЛИНТОН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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