Клинтон была компроматом на саму себя, Трампу не требовалось искать о ней дополнительную информацию - советник президента США

Старший советник президента США Келлиэнн Конуэй заявила, что предвыборная кампания Дональда Трампа не нуждалась в компромате на Хиллари Клинтон, так как она сама по себе была "кладом негативной информации".

"Я была менеджером победившей президентской кампании. Мне не нужно было смотреть куда-то кроме как на саму Клинтон, когда мне нужна была компрометирующая, негативная информация о ней", - сказала К.Конуэй в эфире телеканала "Фокс-ньюс".

"Там было все. Она была похожа на ходячую, говорящую сокровищницу негативной информации", - добавила она.

В американских СМИ ранее в этом месяце появилась информация, что в июне прошлого года Дональд Трамп-младший в преддверии выборов президента США встречался с российским адвокатом Натальей Весельницкой, которая якобы "имеет связи в Кремле" и которая располагала информацией о кандидате в президенты США 2016 года экс-госсекретаре Хиллари Клинтон.

Сам Д.Трамп-младший заявил, что на встрече не узнал ничего интересного о Х.Клинтон.