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Внутренняя политика 21.07.2017 18:51

Более 6 тыс. должникам в Азербайджане в I полугодии ограничен выезд из страны на основании судебных решений – Минюст

Юридические и физические лица в Азербайджане в I-ом полугодии 2017 года в рамках судебных разбирательств выплатили в бюджет, включая налоговые долги, средства на общую сумму 366 млн манатов, отмечается в сообщении Минюста.

"В первом полугодии число обеспеченных судебных дел выросло на 54% и превысило 288 тысяч. Физические и юридические лица в отчетном периоде в рамках судебных разбирательств выплатили в госбюджет, включая налоговые долги, средства на сумму более 366 млн манатов", - отмечается в сообщении.

Кроме этого, на основании решения судов, 6,32 тыс. должникам была ограничена возможность выезда за рубеж.

Минюст подчеркивает, что в отчетном периоде за нарушение закона 20 сотрудников органов юстиции были привлечены к дисциплинарной ответственности, в том числе трое были уволены, 7 – освобождены с занимаемой должности.

А.Азизов

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Тэги: МИНЮСТ, СОВЕЩАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]