Более 6 тыс. должникам в Азербайджане в I полугодии ограничен выезд из страны на основании судебных решений – Минюст

Юридические и физические лица в Азербайджане в I-ом полугодии 2017 года в рамках судебных разбирательств выплатили в бюджет, включая налоговые долги, средства на общую сумму 366 млн манатов, отмечается в сообщении Минюста.

"В первом полугодии число обеспеченных судебных дел выросло на 54% и превысило 288 тысяч. Физические и юридические лица в отчетном периоде в рамках судебных разбирательств выплатили в госбюджет, включая налоговые долги, средства на сумму более 366 млн манатов", - отмечается в сообщении.

Кроме этого, на основании решения судов, 6,32 тыс. должникам была ограничена возможность выезда за рубеж.

Минюст подчеркивает, что в отчетном периоде за нарушение закона 20 сотрудников органов юстиции были привлечены к дисциплинарной ответственности, в том числе трое были уволены, 7 – освобождены с занимаемой должности.

А.Азизов