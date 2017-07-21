Более 6 тыс. должникам в Азербайджане в I полугодии ограничен выезд из страны на основании судебных решений – Минюст

Юридические и физические лица в Азербайджане в I-ом полугодии 2017 года в рамках судебных разбирательств выплатили в бюджет, включая налоговые долги, средства на общую сумму 366 млн манатов, отмечается в сообщении Минюста.
"В первом полугодии число обеспеченных судебных дел выросло на 54% и превысило 288 тысяч. Физические и юридические лица в отчетном периоде в рамках судебных разбирательств выплатили в госбюджет, включая налоговые долги, средства на сумму более 366 млн манатов", - отмечается в сообщении.
Кроме этого, на основании решения судов, 6,32 тыс. должникам была ограничена возможность выезда за рубеж.
Минюст подчеркивает, что в отчетном периоде за нарушение закона 20 сотрудников органов юстиции были привлечены к дисциплинарной ответственности, в том числе трое были уволены, 7 – освобождены с занимаемой должности.
А.Азизов
Нефть дешевеет на опасениях роста поставок из ОПЕК, Brent торгуется у $48,6 за баррель
Инвестиции в проекты строительства в пригороде Баку предприятий по производству лекарств оцениваются в $100 млн - Алиев
Англичане отказываются от пластиковых пакетов после введения платы за них в 5 пенсов
Спасатели МЧС Азербайджана спасли 3 человек, которые могли утонуть на Каспии
Первые пилотируемые корабли стартуют с "Восточного" не ранее чем через шесть-семь лет - ЦЭНКИ
Azeravtoyol получит 6 млн манатов на строительство автодороги в Имишлинском районе
Азеригаз газифицировал в I полугодии 35 населенных пункта в Азербайджане
Azeravtoyol получит более 14 млн манатов на строительство автодороги в Сабирабадском районе
У Трампа будут потрясающие отношения со СМИ, заявляет новый директор по коммуникациям Белого дома
Глава Пентагона исходит из того, что лидер ИГ жив, так как не обладает доказательствами обратного
Спайсер уходит с поста представителя Белого дома из-за несогласия с назначением Скарамуччи директором по связям - СМИ
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
Летняя школа «Автобус знаний» (“Təhsil avtobusu”) пройдет при поддержке Bakcell
Nar представляет пакет «Добро пожаловать» для гостей Азербайджана
Информация для представителей СМИ и других заинтересованных лиц о мероприятиях Российского информационно-культурного центра (РИКЦ) в Баку
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»