Спасатели МЧС Азербайджана спасли 3 человек, которые могли утонуть на Каспии

Спасатели МЧС Азербайджана в пятницу спасли трех человек, которые могли утонуть на Каспии.

«Три человека столкнулись с угрозой утонуть на море в Сабунчинском районе Баку. Спасатели МЧС прибыли на место и спасли их», - отмечается в сообщении МЧС.

Операция была завершена в 17:25.

А.Азизов