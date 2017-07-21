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Происшествия 21.07.2017 18:57

Спасатели МЧС Азербайджана спасли 3 человек, которые могли утонуть на Каспии

Спасатели МЧС Азербайджана в пятницу спасли трех человек, которые могли утонуть на Каспии.

«Три человека столкнулись с угрозой утонуть на море в Сабунчинском районе Баку. Спасатели МЧС прибыли на место и спасли их», - отмечается в сообщении МЧС.

Операция была завершена в 17:25.

А.Азизов

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Тэги: КАСПИЙ, МЧС, СПАСЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]