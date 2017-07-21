Инвестиции в проекты строительства в пригороде Баку предприятий по производству лекарств оцениваются в $100 млн - Алиев

Инвестиции в проекты строительства двух предприятий по производству лекарственных препаратов в Пираллахинском районе Баку оцениваются в $100 млн, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"В Азербайджане прежде не было производства лекарств. Сейчас ведется строительство двух таких предприятий, инвестиции в которые оцениваются в $100 млн", - сказал И.Алиев в пятницу.

По его словам, ввод в эксплуатацию этих фабрик позволит создать новые рабочие места.

И.Алиев добавил, что на территории Пираллахинского района Баку построен специализированный рыбный рынок. "Такие рынки имеются во многих городах рядом с морем. Это с одной стороны и новый вид туризма. Кроме этого, на территории района строится рыборазводный завод", - отметил президент.

В ноябре 2016 года на территории Пираллахинского промышленного парка в Баку был заложен фундамент азербайджано-российского предприятия "Hayat pharm". Годовая производственная мощность завода составит 22,5 млн упаковок или 500 млн штук таблеток и капсул. В целом, на начальном этапе на заводе будет производиться 89 наименований лекарственных препаратов. Участниками проекта являются АИК, компании «Vita-A» (Азербайджан) и «R-Farm» (Россия). Инвестиционная стоимость фармацевтического завода составляет $74 млн.

В январе 2017 года на территории пропмпарка в Пираллахи был заложен фундамент азербайджано-иранского совместного фармацевтического завода "Caspian pharmed". В проекте 49% приходится на долю компании TPICO (Иран), 26% - Azersun Holding (Азербайджан), 25% - Азербайджанской инвестиционной компании (АИК).

На первом этапе планируется производство таблеток и капсул, на втором - ампул и флаконов, на третьем - антибиотиков.

Годовая производственная мощность завод на первом этапе составит более 200 млн таблеток и капсул, втором - 54 действенных веществ, третьем - 84 лекарственных препаратов.

На первом этапе также планируется производство кардиоваскулярных, болеутоляющих, антибиотиков, антигистаминных, антипсихотичных, антивирусных и антиинфекционных препаратов, а также витаминов и пищевых добавок.

Инвестиции в I этап строительства завода оцениваются в $20,6 млн.

А.Азизов