Инвестиции в проекты строительства в пригороде Баку предприятий по производству лекарств оцениваются в $100 млн - Алиев

Инвестиции в проекты строительства двух предприятий по производству лекарственных препаратов в Пираллахинском районе Баку оцениваются в $100 млн, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
"В Азербайджане прежде не было производства лекарств. Сейчас ведется строительство двух таких предприятий, инвестиции в которые оцениваются в $100 млн", - сказал И.Алиев в пятницу.
По его словам, ввод в эксплуатацию этих фабрик позволит создать новые рабочие места.
И.Алиев добавил, что на территории Пираллахинского района Баку построен специализированный рыбный рынок. "Такие рынки имеются во многих городах рядом с морем. Это с одной стороны и новый вид туризма. Кроме этого, на территории района строится рыборазводный завод", - отметил президент.
В ноябре 2016 года на территории Пираллахинского промышленного парка в Баку был заложен фундамент азербайджано-российского предприятия "Hayat pharm". Годовая производственная мощность завода составит 22,5 млн упаковок или 500 млн штук таблеток и капсул. В целом, на начальном этапе на заводе будет производиться 89 наименований лекарственных препаратов. Участниками проекта являются АИК, компании «Vita-A» (Азербайджан) и «R-Farm» (Россия). Инвестиционная стоимость фармацевтического завода составляет $74 млн.
В январе 2017 года на территории пропмпарка в Пираллахи был заложен фундамент азербайджано-иранского совместного фармацевтического завода "Caspian pharmed". В проекте 49% приходится на долю компании TPICO (Иран), 26% - Azersun Holding (Азербайджан), 25% - Азербайджанской инвестиционной компании (АИК).
На первом этапе планируется производство таблеток и капсул, на втором - ампул и флаконов, на третьем - антибиотиков.
Годовая производственная мощность завод на первом этапе составит более 200 млн таблеток и капсул, втором - 54 действенных веществ, третьем - 84 лекарственных препаратов.
На первом этапе также планируется производство кардиоваскулярных, болеутоляющих, антибиотиков, антигистаминных, антипсихотичных, антивирусных и антиинфекционных препаратов, а также витаминов и пищевых добавок.
Инвестиции в I этап строительства завода оцениваются в $20,6 млн.
А.Азизов
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