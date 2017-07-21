Стороны конфликта на востоке Украины вновь не соблюдают перемирие - МИД ФРГ

Согласованный режим прекращения огня на востоке Украины вновь не соблюдается, заявили в пятницу в МИД Германии.

"Из Украины поступают новости, которые вызывают опасения, - к сожалению, не в первый раз. Достигнутый на переговорах режим прекращения огня не соблюдается", - отмечается в сообщении, опубликованном в "Твиттере" германского внешнеполитического ведомства.

"Мы видим многочисленные случаи применения сторонами оружия вдоль линии разграничения (в Донбассе - ИФ)", - отметили в министерстве.

При этом в МИД ФРГ подчеркнули, что для соблюдения перемирия сторонам украинского конфликта "не хватает воли".