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Дальнее зарубежье 21.07.2017 19:44

Стороны конфликта на востоке Украины вновь не соблюдают перемирие - МИД ФРГ

Согласованный режим прекращения огня на востоке Украины вновь не соблюдается, заявили в пятницу в МИД Германии.

"Из Украины поступают новости, которые вызывают опасения, - к сожалению, не в первый раз. Достигнутый на переговорах режим прекращения огня не соблюдается", - отмечается в сообщении, опубликованном в "Твиттере" германского внешнеполитического ведомства.

"Мы видим многочисленные случаи применения сторонами оружия вдоль линии разграничения (в Донбассе - ИФ)", - отметили в министерстве.

При этом в МИД ФРГ подчеркнули, что для соблюдения перемирия сторонам украинского конфликта "не хватает воли".

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Тэги: ФРГ, УКРАИНА, ПЕРЕМИРИЕ, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]