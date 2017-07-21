Финансист Скарамуччи согласился занять пост директора по связям в Белом доме - ТВ

Финансист Энтони Скарамуччи принял предложение президента США Дональда Трампа занять пост директора по связям в Белом доме, сообщает в пятницу телеканал "Эй-би-си".
Ранее сообщалось, что Д.Трамп может предложить ему занять этот пост.
Бывший директор связей администрации Д.Трампа Майк Дабке покинул пост в мае. С тех пор в роли временного директора выступал пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.
Э.Скарамуччи часто выступал в роли защитника Д.Трампа на американском телевидении, а также работал в "Трамп Тауэр" в период формирования новой американской администрации.
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