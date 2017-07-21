Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7012 EUR   1.9783 RUR   0.0289 GBR   2.2065 TRY   0.4824

Цена на нефть

    $/bbl WTI   46.79 Brent   49.30

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 25° 43° Завтра 24° 36° 24 Июл 25° 37° 25 Июл 23° 31°

Дальнее зарубежье 21.07.2017 19:59

Финансист Скарамуччи согласился занять пост директора по связям в Белом доме - ТВ

Финансист Энтони Скарамуччи принял предложение президента США Дональда Трампа занять пост директора по связям в Белом доме, сообщает в пятницу телеканал "Эй-би-си".

Ранее сообщалось, что Д.Трамп может предложить ему занять этот пост.

Бывший директор связей администрации Д.Трампа Майк Дабке покинул пост в мае. С тех пор в роли временного директора выступал пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

Э.Скарамуччи часто выступал в роли защитника Д.Трампа на американском телевидении, а также работал в "Трамп Тауэр" в период формирования новой американской администрации.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ТРАМП, АДМИНИСТРАЦИЯ, НАЗНАЧЕНИЕ


Похожие новости


Трамп и Пенс обсудят кандидатов в администрацию США Трамп начинает формировать новую администрацию США Трамп готов предложить соперникам по гонке места в администрации президента в случае победы на праймериз - газета

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]