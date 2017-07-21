Алиев прибыл с рабочим визитом в Сочи

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу прибыл с рабочим визитом в Сочи, сообщает сайт главы государства.

Как сообщалось ранее, И.Алиев в пятницу проведет переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

А.Азизов