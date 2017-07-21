Алиев прибыл с рабочим визитом в Сочи

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу прибыл с рабочим визитом в Сочи, сообщает сайт главы государства.
Как сообщалось ранее, И.Алиев в пятницу проведет переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным.
А.Азизов
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