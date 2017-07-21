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Дальнее зарубежье 21.07.2017 20:44

Спайсер уходит с поста представителя Белого дома из-за несогласия с назначением Скарамуччи директором по связям - СМИ

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер в пятницу подал в отставку в связи с несогласием с руководством по кадровым вопросам, сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс" со ссылкой на собственные источники.

По его информации, Ш.Спайсер был против состоявшегося ранее в пятницу назначения на пост директорам по связям Энтони Скарамуччи.

По сообщению американских СМИ, президент США Дональд Трамп просил Ш.Спайсера остаться на своем посту, но тот отказался, так как убежден, что назначение Э.Скарамуччи - это серьезная ошибка.

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Тэги: США, АДМИНИСТРАЦИЯ, ОТСТАВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]