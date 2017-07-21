Нефть дешевеет на опасениях роста поставок из ОПЕК, Brent торгуется у $48,6 за баррель

Цены на нефть опускаются в пятницу и по итогам недели на опасениях, что экспорт топлива странами ОПЕК в июле может стать рекордным с начала года.

Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:49 опустились на $0,69 (1,4%) - до $48,61 за баррель.

Котировки сентябрьских контрактов на WTI в ходе сессии Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени уменьшились на $0,75 (1,6%) - до $46,17 за баррель.

C начала недели Brent подешевела на 30 центов, WTI - на 37 центов.

Поставки нефти из стран ОПЕК в июле могут превысить 33 млн баррелей в сутки, став рекордными с декабря прошлого года на фоне восстановления добычи в Нигерии и Ливии, говорится в прогнозе консалтинговой компании Petro-Logistics.

По мнению экспертов, такие данные окажут на страны картеля дополнительное давление перед встречей министерского комитета по выполнению договоренностей ОПЕК+ (JMMC), которая пройдет в понедельник в Санкт-Петербурге.

В США, тем временем, нефтедобыча на минувшей неделе достигла рекордного уровня с июля 2015 года. Отмечается, что местные компании, добывающие энергоресурсы на сланцевых месторождениях, существенно сократили свои расходы, и теперь могут получать прибыль даже при текущих ценах на нефть.

В пятницу вечером будет обнародован отчет нефтесервисной компании Baker Hughes о действующих нефтяных и газовых буровых установках в США. Показатель стабильно растет с начала года.