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Это интересно 21.07.2017 21:10

Англичане отказываются от пластиковых пакетов после введения платы за них в 5 пенсов

Жители Англии стали на 83% реже брать в магазинах пластиковые пакеты после того, как власти страны ввели обязательную плату за них в размере 5 пенсов, говорится в сообщении британского министерства окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства.

Данные приведены за 12 месяцев по апрель 2017 года по сравнению с 2014 календарным годом, последним полным годом перед вступлением в силу нового закона.

В натуральном выражении выдача пакетов сократилась на 6 млрд единиц. Сейчас в среднем англичане за год берут в магазинах 25 пакетов в год против 140 ранее.

Власти обязали ритейлеров брать плату за пакеты в октябре 2015 года. Англия стала последней из четырех регионов Соединенного Королевства, принявшей такую меру. Плата не является налогом, и собранные деньги переводятся магазинами на благотворительные нужды. Всего за два года таким образом было собрано свыше 66 млн фунтов стерлингов ($85,6 млн).

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ЭКОЛОГИЯ, РЕЗУЛЬТАТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]