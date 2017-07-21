Глава Пентагона исходит из того, что лидер ИГ жив, так как не обладает доказательствами обратного

У США на данный момент нет доказательств того, что лидер террористической группировки ИГ Абу Бакр аль-Багдади погиб, заявил в пятницу глава Пентагона Джеймс Мэттис.

"До тех пор, пока у нас не будет доказательств, мы не будем строить предположения на тему того, что он погиб", - приводят его слова американские СМИ.

Поэтому, пояснил Дж.Мэттис, на данном этапе он предпочитает исходить из того, что главарь ИГ жив.