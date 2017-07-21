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Дальнее зарубежье 21.07.2017 22:18

Глава Пентагона исходит из того, что лидер ИГ жив, так как не обладает доказательствами обратного

У США на данный момент нет доказательств того, что лидер террористической группировки ИГ Абу Бакр аль-Багдади погиб, заявил в пятницу глава Пентагона Джеймс Мэттис.

"До тех пор, пока у нас не будет доказательств, мы не будем строить предположения на тему того, что он погиб", - приводят его слова американские СМИ.

Поэтому, пояснил Дж.Мэттис, на данном этапе он предпочитает исходить из того, что главарь ИГ жив.

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Тэги: ПЕНТАГОН, ТЕРРОРИСТЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]