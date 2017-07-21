Алиев на встрече с Путиным заявил о многоплановом характере отношений Азербайджана и России

Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что его встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым будет способствовать поиску решения имеющихся региональных проблем.
"Рад возможности с вами поговорить и о наших двусторонних отношениях, и о том, как ситуация складывается в регионе, она не простая", - обратился В.Путин к И.Алиеву в начале их двусторонней встречи в Сочи.
"Надеюсь, что и наша сегодняшняя встреча будет способствовать тому, что мы поищем пути решения всех сложных проблем, но и, разумеется, поговорим о том, как развиваются двусторонние связи между Азербайджаном и Российской Федерацией", - добавил президент РФ.
В.Путин отметил, что у Москвы и Баку есть много совместных планов на будущее. "Рад возможности с вами встретиться и поговорить по всем этим направлениям", - сказал российский лидер.
Он отметил, что прибыл на встречу с И.Алиевым после встречи с ребятами в образовательном центре "Сириус". "Очень порадовался тому, как развивается этот проект, вам тоже с удовольствием расскажу об этом", - сказал глава государства своему азербайджанскому коллеге.
В свою очередь И.Алиев сказал, что удовлетворен уровнем отношений между РФ и Азербайджаном.
Он отметил, что такие контакты случаются регулярно и дают "хороший импульс развитию наших двусторонних отношений, которые развиваются очень успешно". "Мы удовлетворены высоким уровнем наших отношений, активно сотрудничаем в политической, торгово-экономической, гуманитарной сферах, хорошие есть перспективы в транспортной, энергетической сферах", - сказал И.Алиев.
Президент Азербайджана добавил, что отношения двух стран имеют многоплановый характер.
"Конечно, есть необходимость в периодических консультациях по важным вопросам региональной, мировой политике и, конечно, по двусторонним отношениям и вопросам укрепления безопасности в нашем регионе", - заключил И.Алиев.
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