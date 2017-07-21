Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7012 EUR   1.9783 RUR   0.0289 GBR   2.2065 TRY   0.4824

Цена на нефть

    $/bbl WTI   46.79 Brent   49.30

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 25° 43° Завтра 24° 36° 24 Июл 25° 37° 25 Июл 23° 31°

Внешняя политика 21.07.2017 22:55

Алиев на встрече с Путиным заявил о многоплановом характере отношений Азербайджана и России

Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что его встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым будет способствовать поиску решения имеющихся региональных проблем.

"Рад возможности с вами поговорить и о наших двусторонних отношениях, и о том, как ситуация складывается в регионе, она не простая", - обратился В.Путин к И.Алиеву в начале их двусторонней встречи в Сочи.

"Надеюсь, что и наша сегодняшняя встреча будет способствовать тому, что мы поищем пути решения всех сложных проблем, но и, разумеется, поговорим о том, как развиваются двусторонние связи между Азербайджаном и Российской Федерацией", - добавил президент РФ.

В.Путин отметил, что у Москвы и Баку есть много совместных планов на будущее. "Рад возможности с вами встретиться и поговорить по всем этим направлениям", - сказал российский лидер.

Он отметил, что прибыл на встречу с И.Алиевым после встречи с ребятами в образовательном центре "Сириус". "Очень порадовался тому, как развивается этот проект, вам тоже с удовольствием расскажу об этом", - сказал глава государства своему азербайджанскому коллеге.

В свою очередь И.Алиев сказал, что удовлетворен уровнем отношений между РФ и Азербайджаном.

Он отметил, что такие контакты случаются регулярно и дают "хороший импульс развитию наших двусторонних отношений, которые развиваются очень успешно". "Мы удовлетворены высоким уровнем наших отношений, активно сотрудничаем в политической, торгово-экономической, гуманитарной сферах, хорошие есть перспективы в транспортной, энергетической сферах", - сказал И.Алиев.

Президент Азербайджана добавил, что отношения двух стран имеют многоплановый характер.

"Конечно, есть необходимость в периодических консультациях по важным вопросам региональной, мировой политике и, конечно, по двусторонним отношениям и вопросам укрепления безопасности в нашем регионе", - заключил И.Алиев.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЛИЕВ, ПУТИН, ВСТРЕЧА


Похожие новости


Путин в поздравлении Алиеву: убежден в дальнейшем наращивании всего комплекса двусторонних связей Азербайджан и Россия развивают доверительные отношения – Алиев в послании Путину Президент Алиев выразил соболезнование Путину в связи с жертвами при взрыве в петербургском метрополитене Путин поздравил Алиева с Новым Годом Путин и Медведев поздравили Алиева с 55-летним юбилеем Президент Алиев поздравил Путина с днем рождения, лидеры выразили уверенность в дальнейшем укреплении азербайджано-российских связей

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]