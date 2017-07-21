У Трампа будут потрясающие отношения со СМИ, заявляет новый директор по коммуникациям Белого дома

У президента США Дональда Трампа, в конце концов, сформируются отличные отношения со СМИ, заявил в пятницу журналистам Энтони Скарамуччи, назначенный на пост директора по коммуникациям Белого дома.

"Я - супер-оптимист. Для меня стакан всегда как минимум на половину полон. Я думаю, что у президента будут потрясающие отношения с прессой", - заявил он на брифинге.

Д.Трамп неоднократно жаловался на то, как американские СМИ освещают его деятельность. Некоторые СМИ он регулярно обвиняет в распространении "фейковых новостей".