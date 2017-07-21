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Дальнее зарубежье 21.07.2017 23:08

У Трампа будут потрясающие отношения со СМИ, заявляет новый директор по коммуникациям Белого дома

У президента США Дональда Трампа, в конце концов, сформируются отличные отношения со СМИ, заявил в пятницу журналистам Энтони Скарамуччи, назначенный на пост директора по коммуникациям Белого дома.

"Я - супер-оптимист. Для меня стакан всегда как минимум на половину полон. Я думаю, что у президента будут потрясающие отношения с прессой", - заявил он на брифинге.

Д.Трамп неоднократно жаловался на то, как американские СМИ освещают его деятельность. Некоторые СМИ он регулярно обвиняет в распространении "фейковых новостей".

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Тэги: ТРАМП, ПРЕССА, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]