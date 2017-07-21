У Трампа будут потрясающие отношения со СМИ, заявляет новый директор по коммуникациям Белого дома

У президента США Дональда Трампа, в конце концов, сформируются отличные отношения со СМИ, заявил в пятницу журналистам Энтони Скарамуччи, назначенный на пост директора по коммуникациям Белого дома.
"Я - супер-оптимист. Для меня стакан всегда как минимум на половину полон. Я думаю, что у президента будут потрясающие отношения с прессой", - заявил он на брифинге.
Д.Трамп неоднократно жаловался на то, как американские СМИ освещают его деятельность. Некоторые СМИ он регулярно обвиняет в распространении "фейковых новостей".
Алиев на встрече с Путиным заявил о многоплановом характере отношений Азербайджана и России
Алиев прибыл с рабочим визитом в Сочи
Более 6 тыс. должникам в Азербайджане в I полугодии ограничен выезд из страны на основании судебных решений – Минюст
Нефть дешевеет на опасениях роста поставок из ОПЕК, Brent торгуется у $48,6 за баррель
Инвестиции в проекты строительства в пригороде Баку предприятий по производству лекарств оцениваются в $100 млн - Алиев
Англичане отказываются от пластиковых пакетов после введения платы за них в 5 пенсов
Спасатели МЧС Азербайджана спасли 3 человек, которые могли утонуть на Каспии
Первые пилотируемые корабли стартуют с "Восточного" не ранее чем через шесть-семь лет - ЦЭНКИ
Azeravtoyol получит 6 млн манатов на строительство автодороги в Имишлинском районе
Азеригаз газифицировал в I полугодии 35 населенных пункта в Азербайджане
Azeravtoyol получит более 14 млн манатов на строительство автодороги в Сабирабадском районе
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
Летняя школа «Автобус знаний» (“Təhsil avtobusu”) пройдет при поддержке Bakcell
Nar представляет пакет «Добро пожаловать» для гостей Азербайджана
Информация для представителей СМИ и других заинтересованных лиц о мероприятиях Российского информационно-культурного центра (РИКЦ) в Баку
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»