ЕС вновь заявил о своем несогласии с применением смертной казни в Белоруссии

Продолжающееся применение в Белоруссии смертной казни идет вразрез с заявленным Минском желанием взаимодействовать с международным сообществом, заявил в пятницу официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

"Два смертных приговора были вынесены Могилевским областным судом в Белоруссии господину Игорю Гершанкову и господину Семену Бережному. Европейский союз категорически против смертной казни и ожидает, что законное право на обжалование будет полностью гарантировано обоим осужденным", - говорится в коммюнике, распространенном в Брюсселе.

"Смертная казнь нарушает право на жизнь и является самым жестоким, бесчеловечным и унижающим достоинство наказанием", - отмечается в заявлении представителя ЕВС.

В документе напоминается, что Евросоюз продолжает поднимать эти вопросы с белорусскими властями на всех уровнях, в том числе в рамках диалога по правам человека.

Представитель ЕВС подчеркнул, что Белоруссия является единственной страной в Европе, которая все еще применяет смертную казнь. Он призвал смягчить другие смертные приговоры, вынесенные судами страны, и ввести мораторий на смертную казнь в качестве первого шага к ее полному упразднению.

"Продолжающиеся публичные дебаты в стране по этому вопросу имеют жизненно важное значение", - указывают в Брюсселе.