Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7012 EUR   1.9783 RUR   0.0289 GBR   2.2065 TRY   0.4824

Цена на нефть

    $/bbl WTI   46.79 Brent   49.30

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 24° 35° Завтра 25° 36° 24 Июл 23° 30° 25 Июл 23° 31°

Дальнее зарубежье 22.07.2017 09:00

ЕС вновь заявил о своем несогласии с применением смертной казни в Белоруссии

Продолжающееся применение в Белоруссии смертной казни идет вразрез с заявленным Минском желанием взаимодействовать с международным сообществом, заявил в пятницу официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

"Два смертных приговора были вынесены Могилевским областным судом в Белоруссии господину Игорю Гершанкову и господину Семену Бережному. Европейский союз категорически против смертной казни и ожидает, что законное право на обжалование будет полностью гарантировано обоим осужденным", - говорится в коммюнике, распространенном в Брюсселе.

"Смертная казнь нарушает право на жизнь и является самым жестоким, бесчеловечным и унижающим достоинство наказанием", - отмечается в заявлении представителя ЕВС.

В документе напоминается, что Евросоюз продолжает поднимать эти вопросы с белорусскими властями на всех уровнях, в том числе в рамках диалога по правам человека.

Представитель ЕВС подчеркнул, что Белоруссия является единственной страной в Европе, которая все еще применяет смертную казнь. Он призвал смягчить другие смертные приговоры, вынесенные судами страны, и ввести мораторий на смертную казнь в качестве первого шага к ее полному упразднению.

"Продолжающиеся публичные дебаты в стране по этому вопросу имеют жизненно важное значение", - указывают в Брюсселе.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕС, БЕЛОРУССИЯ, КАЗНЬ, ПРИГОВОР


Похожие новости


Белоруссия работает над упрощением визового режима с ЕС, готова упростить его в отношении США на взаимной основе Брюссель увязывает мораторий на смертную казнь в Белоруссии с упрощением визового режима с ЕС Снятие Западом санкций пока не принесло выгод Белоруссии - Лукашенко Лукашенко предложил организовать "минский процесс" для урегулирования отношений РФ и ЕС Лукашенко заявил о заинтересованности Белоруссии в развитии отношений с ЕС Белоруссия не будет выстраивать отношения с ЕС в ущерб традиционным партнерам - МИД

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]