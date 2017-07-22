ЕС вновь заявил о своем несогласии с применением смертной казни в Белоруссии

Продолжающееся применение в Белоруссии смертной казни идет вразрез с заявленным Минском желанием взаимодействовать с международным сообществом, заявил в пятницу официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).
"Два смертных приговора были вынесены Могилевским областным судом в Белоруссии господину Игорю Гершанкову и господину Семену Бережному. Европейский союз категорически против смертной казни и ожидает, что законное право на обжалование будет полностью гарантировано обоим осужденным", - говорится в коммюнике, распространенном в Брюсселе.
"Смертная казнь нарушает право на жизнь и является самым жестоким, бесчеловечным и унижающим достоинство наказанием", - отмечается в заявлении представителя ЕВС.
В документе напоминается, что Евросоюз продолжает поднимать эти вопросы с белорусскими властями на всех уровнях, в том числе в рамках диалога по правам человека.
Представитель ЕВС подчеркнул, что Белоруссия является единственной страной в Европе, которая все еще применяет смертную казнь. Он призвал смягчить другие смертные приговоры, вынесенные судами страны, и ввести мораторий на смертную казнь в качестве первого шага к ее полному упразднению.
"Продолжающиеся публичные дебаты в стране по этому вопросу имеют жизненно важное значение", - указывают в Брюсселе.
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