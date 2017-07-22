Россия выступает за полное соблюдение Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию иранской ядерной проблемы - МИД РФ

В Москве считают, что любые действия, идущие вразрез с принципом отмены односторонних санкций против Ирана, подрывают устойчивость Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и наносят ущерб международному экономическому взаимодействию.

В пятницу в Вене состоялось очередное заседание Совместной комиссии "шестерки" и Ирана, приуроченное ко второй годовщине согласования СВПД по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы, информирует МИД России.

На заседании, в частности, были также рассмотрены вопросы, связанные с санкционной проблематикой и доступом Тегерана к международному торгово-экономическому и финансовому взаимодействию.

"С российской стороны была подчеркнута важность неукоснительного соблюдения всеми участниками духа и буквы СВПД, а также резолюции СБ ООН 2231, в том числе в части, касающейся отмены односторонних санкций против Ирана. Любые действия, идущие вразрез с этим принципом, подрывают устойчивость СВПД и наносят ущерб международному экономическому взаимодействию", - говорится в сообщении.

Очередное заседание Совместной комиссии "шестерки" и Ирана, приуроченное ко второй годовщине согласования СВПД по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы. Мероприятие было посвящено рассмотрению хода выполнения всеми сторонами своих обязательств в рамках договоренностей в соответствии с закрепленным в них принципом взаимности, отмечает МИД России.

Все члены Совместной комиссии подчеркнули строгое выполнение Ираном своих добровольных обязательств по СВПД и надлежащий уровень сотрудничества Тегерана с МАГАТЭ, что неоднократно подтверждалось Агентством. Это уже позволило сформировать прочный фундамент для устойчивой реализации всеобъемлющих договоренностей, констатирует МИД РФ.

"С российской стороны была вновь подтверждена безусловная поддержка СВПД, подчеркнута готовность предпринимать все необходимые меры с целью эффективной реализации договоренностей, которые отвечают интересам всего международного сообщества", - информирует российское внешнеполитическое ведомство.