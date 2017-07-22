Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7012 EUR   1.9783 RUR   0.0289 GBR   2.2065 TRY   0.4824

Цена на нефть

    $/bbl WTI   46.79 Brent   49.30

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 23° 40° Завтра 25° 36° 24 Июл 23° 30° 25 Июл 23° 31°

Дальнее зарубежье 22.07.2017 09:49

Новый директор по коммуникациям Белого дома не против активного использования Трампом "Твиттера"

Энтони Скарамуччи, назначенный в пятницу на пост директора по коммуникациям Белого дома, заявил, что приветствует активное использование "Твиттера" президентом США Дональда Трампа.

"Я буду рад, если он продолжит это делать (писать в "Твиттере" - ИФ)", - сказал он журналистам на брифинге в Вашингтоне.

В последние месяцы американские СМИ активно критиковали Д.Трампа за частое использование соцсетей. В ряде случаев записи президента противоречили тому, что говорили представители Белого дома на брифингах.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ТРАМП, СОЦСЕТИ, МНЕНИЕ


Похожие новости


Адвоката Весельницкую на встречу с Трампом-младшим сопровождал бывший сотрудник контрразведки СССР - ТВ Трамп может посетить Великобританию в 2018 году - Би-би-си Трамп возмущен информацией о передаче экс-главой ФБР Коми секретных данных в СМИ США будут твердо отстаивать пятую статью устава НАТО - Трамп Трамп: Польша и ее соседи не должны быть заложниками одного поставщика энергии Политическое урегулирование в Сирии не должно помочь Ирану в реализации своих интересов - Трамп

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]