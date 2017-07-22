Энтони Скарамуччи, назначенный в пятницу на пост директора по коммуникациям Белого дома, заявил, что приветствует активное использование "Твиттера" президентом США Дональда Трампа.

"Я буду рад, если он продолжит это делать (писать в "Твиттере" - ИФ)", - сказал он журналистам на брифинге в Вашингтоне.

В последние месяцы американские СМИ активно критиковали Д.Трампа за частое использование соцсетей. В ряде случаев записи президента противоречили тому, что говорили представители Белого дома на брифингах.