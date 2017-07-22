Члену совета директоров газеты "Ведомости" Демьяну Кудрявцеву аннулировали российское гражданство, сообщила в пятницу Русская служба "Би-Би-Си", сославшись на самого медиаменеджера.
"Аннулировано, я подтверждаю, да", - сказал Д.Кудрявцев.
Возможность потери гражданства Д.Кудрявцев предвидел еще в феврале, после того, как Мосгорсуд установил факт предоставления ложных сведений при подаче заявления о приеме в гражданство РФ.
В августе 2016 года с этой информацией обратилась в суд Федеральная миграционная служба. Д.Кудрявцев подал жалобу в Верховный суд, однако тот отклонил ее, оставив решение Мосгорсуда без изменений. В феврале 2017 года Д.Кудрявцев заявлял, что наличие или отсутствие у него российского гражданства не создаст никаких юридических проблем для работы издания в России.
"Формально эти вещи (претензии к его гражданству и соответствие структуры "Ведомостей" нормам закона, ограничивающего иностранное владение российскими СМИ - ИФ) никак не связны", - сказал Д.Кудрявцев "Интерфаксу" 21 февраля.
По его словам, к "Ведомостям" нет никаких претензий по исполнению российского закона ни с точки зрения учредителей, ни с точки зрения участия в капитале. "Эта проблема решена даже не сегодня, а месяцы назад", - отметил Д.Кудрявцев.
"Но если кто-то ставит своей целью мешать деятельности предприятия, они найдут другие возможности для атаки", - добавил Д.Кудрявцев.
По данным самих "Ведомостей", Д.Кудрявцев является членом совета директоров издания. С 13 мая 2016 года единственным акционером АО "Бизнес ньюс медиа" (издает "Ведомости") является АО "Аркан инвестмент", единственный акционер которого - гражданка России Яна Мозель-Кудрявцева.
21 февраля руководитель пресс-службы Мосгорсуда Ульяна Солопова сообщила "Интерфаксу", что Мосгорсуд установил факт предоставления Д.Кудрявцевым ложных сведений при подаче заявления о приеме в гражданство РФ. Она подчеркнула, что в Мосгорсуде был установлен только факт предоставления не соответствующих действительности сведений. "Вопрос о лишении гражданства не решался. Это вопрос других органов",- отмечала тогда У.Солопова.
Д.Кудрявцев тогда же подтвердил "Интерфаксу" информацию о судебном разбирательстве, сообщив, что претензии ФМС связаны с тем, что в его анкете при получении гражданства 7 лет назад не указал неких данных. Он не исключил, что последствием решения Мосгорсуда об установлении факта сообщения им ложных сведений при подаче заявления о приеме в гражданство РФ может стать его лишение российского гражданства.
По данным из открытых источников, Д.Кудрявцев в 1990 году репатриировался в Израиль, где сменил советский паспорт на израильский.
В ноябре 2015 года компании Dow Jones и Pearson объявили, что достигли соглашения о продаже своей доли в газете "Ведомости" Д.Кудрявцеву, которому уже принадлежала доля в 33,3%. Сумма соглашения не называлась.
Продажа доли была связана с новым законом о 20%-ном ограничении иностранного владения российскими СМИ.
В России с 1 января 2016 года вступили в силу поправки в закон "О СМИ", которые ограничивают участие иностранцев в российских медиа на уровне 20%. Закон был принят Госдумой 26 сентября 2014 года, 1 октября одобрен Советом федерации и 14 октября подписан президентом. В соответствии с поправками, иностранные государства, международные организации, иностранные юрлица и граждане, а также российские юрлица с более 20% иностранного капитала не могут прямо или косвенно контролировать более 20% капитала российских СМИ.
Ранее в законе о СМИ ограничение на иностранное участие было установлено лишь для телевидения и радио в размере 50%. Новый закон распространяется на все медиа, в том числе на печатные и интернет-издания.
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