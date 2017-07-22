Конвертопланы и тяжелые беспилотные летательные аппараты создаются в России в интересах военных, сообщил в субботу журналистам главнокомандующий Воздушно-космическими силами РФ, генерал-полковник Виктор Бондарев.
"Работы в России идут по всем направлениям - и малые, и средние, и большой беспилотник, и конвертопланы", - сказал он.
Кроме того, в будущем беспилотники смогут встраиваться в единую систему управления и работать "стаей". Создание такой сетецентрической системы позволит значительно удешевить подготовку операторов беспилотников.
"Беспилотная тематика развивается. Как бы там ни было, обучить летчика дороже, чем поставить на самолет хороший автопилот. Если уже сейчас оператор может управлять одним-двумя беспилотниками, то со временем, с развитием наземной составляющей, он сможет управлять пятью, а то и десятью аппаратами, поэтому это будет еще дешевле", - сказал В.Бондарев.
бп
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