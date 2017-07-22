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Дальнее зарубежье 22.07.2017 11:28

Российские военные доставили продовольствие в отдаленную деревню в сирийской Латакии

Около тонны продовольствия получили жители сирийской деревни Пшили в горной части Латакии на границе с провинцией Хомс в ходе гуманитарной акции, которую провели российские военнослужащие Центра примирения враждующих сторон, сообщил представитель центра Александр Воронцов.

По его словам, жители деревни, распложенной в 80 км от центра провинции - города Латакии, несколько лет находились рядом с передовой, где шли бои между правительственными войсками и террористами группировки "Исламское государство" . Боевики на протяжении долгого времени обстреливали угодья и пастбища, поэтому местные крестьяне не могли полноценно заниматься сельским хозяйством.

"Центр по примирению враждующих сторон охватывает все новые районы Латакии, сегодня мы находимся в населенном пункте Пшили, гуманитарная помощь необходима в связи с тем, что населенный пункт очень удален от основных районов и находится в высокогорье", - сказал А.Воронцов.

Он отметил, что за время войны в деревне погибли 50 жителей, более 100 были ранены. "Здесь (живут) более 200 человек, которые потеряли кормильцев (. . .) Мы привезли сюда 300 продовольственных пакетов, это около тонны продовольствия", - отметил представитель центра.

По его словам, после того как Латакия присоединилась к режиму перемирия, здесь стало значительно спокойнее. Местные жители вновь выращивают фрукты и овощи, но заниматься разведением скота некому - многие мужчины из Пшили сейчас служат в сирийской армии.

А.Воронцов также добавил, что за несколько дней до приезда гуманитарного конвоя офицеры центра вместе с местной администрацией составили списки нуждающихся в помощи, в которые попали малоимущие, вдовы и сироты. Как заявил сотрудник центра, пакеты с продовольствием выдавали по специальным талонам, которые в первую очередь получили родители и жены погибших солдат и офицеров сирийской армии, а также пожилые люди, оставшиеся без кормильцев и попечения.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, за это время погибли более 220 тыс. человек. Россия регулярно доставляет в эту страну гуманитарную помощь.

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Тэги: СИРИЯ, РОССИЯ, ВОЕННЫЕ, ГУМПОМОЩЬ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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