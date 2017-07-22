Обстановка в зонах деэскалации в Сирии оценивается как стабильная - Минобороны РФ

В сирийских зонах деэсказалации Россия за сутки зафиксировала шесть случаев стрельбы, Турция - пять, сообщили в Минобороны РФ.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксированы шесть случаев стрельбы, в том числе в провинции: Алеппо - один, Латакия - один, Дамаск - четыре. Турецкой частью представительства зафиксированы пять нарушений в провинции Дамаск", - говорится в информационном бюллетене Минобороны РФ.
В нем отмечается, что обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. "Большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок "Джабхат ан-Нусра" и ИГИЛ (запрещены в РФ - ИФ)", - подчеркнули в российском военном ведомстве.
В Минобороны РФ добавили, что в течение суток подписано шесть соглашений о присоединении населенных пунктов провинции Хомс к режиму прекращения боевых действий. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 2043.
Корабли ВМС Ирана и Казахстана прибыли в Баку для участия в состязаниях «Кубок моря - 2017»
Алиев и Путин обсудили урегулирование карабахского конфликта
Суд в Киргизии признал экстремистским религиозное течение "Йакын инкар"
Нефть дешевеет на опасениях роста поставок из ОПЕК, Brent торгуется у $48,6 за баррель
Инвестиции в проекты строительства в пригороде Баку предприятий по производству лекарств оцениваются в $100 млн - Алиев
Четыре человека отравились угарным газом во время пожара в университете в Баку - СМИ
Англичане отказываются от пластиковых пакетов после введения платы за них в 5 пенсов
Спасатели МЧС Азербайджана спасли 3 человек, которые могли утонуть на Каспии
Azeravtoyol получит 6 млн манатов на строительство автодороги в Имишлинском районе
Азеригаз газифицировал в I полугодии 35 населенных пункта в Азербайджане
Azeravtoyol получит более 14 млн манатов на строительство автодороги в Сабирабадском районе
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
Летняя школа «Автобус знаний» (“Təhsil avtobusu”) пройдет при поддержке Bakcell
Nar представляет пакет «Добро пожаловать» для гостей Азербайджана
Информация для представителей СМИ и других заинтересованных лиц о мероприятиях Российского информационно-культурного центра (РИКЦ) в Баку
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»