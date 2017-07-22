Обстановка в зонах деэскалации в Сирии оценивается как стабильная - Минобороны РФ

В сирийских зонах деэсказалации Россия за сутки зафиксировала шесть случаев стрельбы, Турция - пять, сообщили в Минобороны РФ.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксированы шесть случаев стрельбы, в том числе в провинции: Алеппо - один, Латакия - один, Дамаск - четыре. Турецкой частью представительства зафиксированы пять нарушений в провинции Дамаск", - говорится в информационном бюллетене Минобороны РФ.

В нем отмечается, что обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. "Большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок "Джабхат ан-Нусра" и ИГИЛ (запрещены в РФ - ИФ)", - подчеркнули в российском военном ведомстве.

В Минобороны РФ добавили, что в течение суток подписано шесть соглашений о присоединении населенных пунктов провинции Хомс к режиму прекращения боевых действий. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 2043.