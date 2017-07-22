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Дальнее зарубежье 22.07.2017 13:00

Сын Трампа хочет ответить на вопросы сенаторов о "российском деле" на закрытой встрече - СМИ

Сын президента США Дональд Трамп-младший и бывший руководитель предвыборного штаба главы государства Пол Манафорт обсуждают возможность проведения закрытой встречи с сенаторами, чтобы ответить на их вопросы по "российскому делу", сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс".

Изначально в комитете по юридическим вопросам сената планировали в конце июля провести открытые слушания с П.Манафортом и Д.Трампом-младшим, чтобы те рассказали о своих контактах с представителями РФ. Однако в комитете сообщили, что в настоящее время обсуждают с адвокатами обеих этих людей условия, на которых те бы согласились на встречу в закрытом режиме.

Кроме того, сенаторы добиваются того, чтобы П.Манафорт и Д.Трамп-младший передали в комитет по юридическим делам ряд документов.

В сенате расследуют данные о предполагаемым российском вмешательстве в американские выборы.

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Тэги: США, ТРАМП, СЫН, СЕНАТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]