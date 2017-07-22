Сын президента США Дональд Трамп-младший и бывший руководитель предвыборного штаба главы государства Пол Манафорт обсуждают возможность проведения закрытой встречи с сенаторами, чтобы ответить на их вопросы по "российскому делу", сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс".

Изначально в комитете по юридическим вопросам сената планировали в конце июля провести открытые слушания с П.Манафортом и Д.Трампом-младшим, чтобы те рассказали о своих контактах с представителями РФ. Однако в комитете сообщили, что в настоящее время обсуждают с адвокатами обеих этих людей условия, на которых те бы согласились на встречу в закрытом режиме.

Кроме того, сенаторы добиваются того, чтобы П.Манафорт и Д.Трамп-младший передали в комитет по юридическим делам ряд документов.

В сенате расследуют данные о предполагаемым российском вмешательстве в американские выборы.