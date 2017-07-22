Клинцевич не исключил российской поддержки возможного обращения США к Дамаску о легитимизации своего присутствия в Сирии

Первый замглавы Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич допускает, что Россия может поддержать желание США легитимизировать свое нахождение в Сирии, если американцы обратятся с такой просьбой к Дамаску.
"Сегодня США уже категорически не настаивают на уходе Башара Асада в качестве предварительного условия для мирного урегулирования в Сирии. Почему бы не сделать следующий шаг, легимитизировав свое присутствие в этой стране?", - цитирует Ф.Клинцевича его пресс-служба.
"Не исключаю, что Россия вполне могла бы поддержать соответствующее обращение США к официальным властям Сирии, если оно, конечно, последует", - отметил он.
При таком развитии событий правительственные войска Сирии будут вправе рассчитывать, по крайней мере, на нейтральное отношение к себе со стороны американских военных, исключающее какие-либо боестолкновения, в том числе и воздушные удары, полагает сенатор.
"Несомненно также и то, что правовое закрепление статуса американского присутствия в Сирии создаст принципиально новые условия для взаимодействия России и США в этом регионе в борьбе с международным терроризмом", - сказал Ф.Клинцевич.
Так он прокомментировал сообщения СМИ, утверждающих, что командующий командованием специальных операций США генерал Рэймонд Томас заявил, что США не имеют законных оснований оставаться в Сирии.
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