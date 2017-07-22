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Дальнее зарубежье 22.07.2017 13:24

Клинцевич не исключил российской поддержки возможного обращения США к Дамаску о легитимизации своего присутствия в Сирии

Первый замглавы Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич допускает, что Россия может поддержать желание США легитимизировать свое нахождение в Сирии, если американцы обратятся с такой просьбой к Дамаску.

"Сегодня США уже категорически не настаивают на уходе Башара Асада в качестве предварительного условия для мирного урегулирования в Сирии. Почему бы не сделать следующий шаг, легимитизировав свое присутствие в этой стране?", - цитирует Ф.Клинцевича его пресс-служба.

"Не исключаю, что Россия вполне могла бы поддержать соответствующее обращение США к официальным властям Сирии, если оно, конечно, последует", - отметил он.

При таком развитии событий правительственные войска Сирии будут вправе рассчитывать, по крайней мере, на нейтральное отношение к себе со стороны американских военных, исключающее какие-либо боестолкновения, в том числе и воздушные удары, полагает сенатор.

"Несомненно также и то, что правовое закрепление статуса американского присутствия в Сирии создаст принципиально новые условия для взаимодействия России и США в этом регионе в борьбе с международным терроризмом", - сказал Ф.Клинцевич.

Так он прокомментировал сообщения СМИ, утверждающих, что командующий командованием специальных операций США генерал Рэймонд Томас заявил, что США не имеют законных оснований оставаться в Сирии.

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Тэги: РОССИЯ, США, СИРИЯ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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