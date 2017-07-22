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Внешняя политика 22.07.2017 14:09

Корабли ВМС Ирана и Казахстана прибыли в Баку для участия в состязаниях «Кубок моря - 2017»

Корабли ВМС Ирана и Казахстана прибыли в субботу в Баку для принятия участия в международном состязании «Кубок моря - 2017», сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

«Ракетные катера «Пейкан» и «Джовшан» ВМС Ирана и ракетно-артиллерийские корабли ВМС Казахстана «Казахстан» и «Сарыарка», а также гидрографическое судно «Жайык» прибыли 22 июля в Баку»,- говорится в сообщении.

Оборонное ведомство отмечает, что в состязаниях, которые пройдут 1-11 августа на территориальных водах Азербайджана, примут участие военные корабли Азербайджана, России, Ирана и Казахстана.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, КАСПИЙ, ВМС, СОСТЯЗАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]