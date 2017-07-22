Корабли ВМС Ирана и Казахстана прибыли в Баку для участия в состязаниях «Кубок моря - 2017»

Корабли ВМС Ирана и Казахстана прибыли в субботу в Баку для принятия участия в международном состязании «Кубок моря - 2017», сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

«Ракетные катера «Пейкан» и «Джовшан» ВМС Ирана и ракетно-артиллерийские корабли ВМС Казахстана «Казахстан» и «Сарыарка», а также гидрографическое судно «Жайык» прибыли 22 июля в Баку»,- говорится в сообщении.

Оборонное ведомство отмечает, что в состязаниях, которые пройдут 1-11 августа на территориальных водах Азербайджана, примут участие военные корабли Азербайджана, России, Ирана и Казахстана.

Ф.Исазаде