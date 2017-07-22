Подписаны соглашения по порядку работы зоны деэскалации в Восточной Гуте в Сирии - Минобороны РФ

Российские военные и умеренная сирийская оппозиция при посредничестве Египта подписали соглашения по порядку работе зоны деэскалации "Восточная Гута" в Сирии, сообщили в субботу в Минобороны РФ.

"Данными документами определены границы зоны деэскалации, места развертывания и полномочия сил контроля деэскалации, а также маршруты доставки населению гуманитарной помощи и свободного прохода жителей", - заявили в Минобороны РФ.

Российские военные отметили, что соглашения о работе зоны деэскалации "Восточная Гута" (Дамаск, Сирия) подписаны по результатам проведенных в Каире переговоров представителей МО РФ и умеренной сирийской оппозиции.

Соглашения стали развитием астанинских договоренностей, сообщили в военном ведомстве.

"Первый гуманитарный конвой в зону деэскалации и вывоз раненых планируются в ближайшие дни", - заявили в Минобороны.