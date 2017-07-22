Пассажирский Ан-148 при столкновении со стаей птиц повредил двигатель и вынужденно сел в Саратове

Пассажирский лайнер Ан-148 по дороге из Пензы в Сочи минувшей ночью столкнулся со стаей птиц и повредил двигатель, сообщил "Интерфаксу" источник в авиадиспетчерских службах.
"Командир пассажирского Ан-148 сообщил о столкновении с птицами во время набора высоты, а позднее о подозрении на отказ одного из двигателей. Воздушное судно немедленно было направлено на запасной аэродром в Саратове для выполнения вынужденной посадки", - сказал источник.
Экипажу удалось благополучно посадить самолет лишь на одном рабочем двигателе. Почти 80 пассажиров были оперативно эвакуированы. Техники наземных служб приступили к осмотру неисправного двигателя.
"Во время осмотра в двигателе обнаружены следы столкновения с птицами. Выведены из строя лопатки вентилятора. Двигатель в таком состоянии не работоспособен", - сказал источник.
Пассажиры самолета провели некоторое время в аэропорту Саратова и продолжили полет на курорт на резервном борте.
В свою очередь, в пресс-службе авиакомпании "Саратовские авиалинии" "Интерфаксу" сообщили, что накануне вечером самолёт Ан-148, выполняющий авиарейс 6В-5809 Пенза-Сочи, был вынужден совершить посадку на незапланированный аэродром в аэропорту Саратова.
"После взлёта в Пензе экипаж определил посторонние шумы и последующую вибрацию левого двигателя воздушного судна. Самолет с 82 пассажирами на борту, выработав предварительно топливо, совершил посадку в Саратове в 22:15 (UTC)", - сказал представитель авиакомпании.
Он отметил, что пассажиры были размещены в здании аэровокзала и обеспечены напитками и горячим питанием.
По его словам, через 1 час 30 минут, в 23:59 (UTC), на резервном борте Як-42 все пассажиры вылетели в аэропорт Сочи.
Он отметил, что при осмотре самолёта АН -148 были обнаружены следы столкновения с птицей, повлекшее за собой повреждение лопаток вентилятора левого двигателя воздушного судна.
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